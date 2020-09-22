https://ria.ru/20200922/markirovka-1577627646.html

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января

Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января, а с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий, говорится в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T22:27

2020-09-22T22:27

2020-09-22T22:45

федеральная пробирная палата

алексей моисеев

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января, а с 1 июля будет разрешен только оборот маркированных ювелирных изделий, говорится в сообщении Минфина."Сегодня в рамках Московской ювелирной выставки-конгресса J-1 Минфин России и <a href="http://ria.ru/organization_federalnaya-probirnaya-palata/" target="_blank" data-auto="true">Федеральная пробирная палата</a> представили профессиональному сообществу информацию о сроках внедрения системы маркировки ювелирных изделий (ГИИС ДМДК). С 1 декабря 2020 года система заработает в тестовом режиме, будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе. С 1 января 2021 года начало маркировки в обязательном режиме. С 1 июля 2021 года будет разрешён только оборот маркированных ювелирных изделий", - отмечается в сообщении."Ювелирные изделия – это то, чем по праву может гордиться Россия. Маркировка направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли", - прокомментировал заместитель министра финансов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Моисеев</a>."В целом внедрение элементов цифровизации в сфере оборота драгметаллов обеспечит оперативный доступ к полной информации о приобретенном ювелирном изделии как для покупателей, так и для представителей надзорных органов. При этом можно будет ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками", - добавил он.По словам руководителя Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева, государственная система прослеживаемости позволит эффективно выявлять потенциальных нарушителей на всех этапах. "Помимо этого, система повысит эффективность государственного контроля, автоматизирует административные процедуры взаимодействия государства и рынка", - отметил он.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров - меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь. На меховые изделия наносятся RFID-метки, на упаковки товаров трех других категорий - цифровые коды.

https://ria.ru/20200626/1573530384.html

https://ria.ru/20200909/mishustin-1576992990.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная пробирная палата, алексей моисеев, россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика