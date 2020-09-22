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Союзное государство
https://ria.ru/20200922/lukashenko-1577591510.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия обеспечат себя продуктами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская стороны могут самостоятельно вместе обеспечивать свой рынок продуктами питания, а... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:18
2020-09-22T12:18
союзное государство
россия
дальний восток
александр лукашенко
олег кожемяко
владимир путин
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 22 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что белорусская и российская стороны могут самостоятельно вместе обеспечивать свой рынок продуктами питания, а не импортировать их из третьих стран."Мы с президентом (России <a href="http://ria.ru/location_Vladimir/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром</a> – ред.) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a>, разговаривая о вас (о <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> РФ – ред.) в свое время, говорили об этих направлениях сотрудничества, он выразил большой интерес. Я говорю: в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> вы покупаете продукты питания, надо свое создавать… Надо показать, что мы все можем сами. И не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты", - сказал Лукашенко во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время встречи с губернатором <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kozhemjako/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Кожемяко</a>.Белорусский лидер отметил, что у республики есть опыт сотрудничества в сельском хозяйстве с <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской областью</a>, и предложил его использовать при взаимодействии с Приморским краем. "Мы готовы поставлять вам, если нужно, молочную и мясную продукцию… Мы же в Китай поставляем, и увеличиваем в разы каждый год эти поставки. Почему мы не можем поставить в Приморье? Это не проблема уже", - сказал Лукашенко.Он обратил внимание, что уже и европейцы, несмотря на принятые там меры по защите своего рынка, белорусское детское питание покупают. Лукашенко заметил, что нет необходимости в чем-то убеждать российского губернатора. "Мы давние друзья… и дело нашей чести, что мы будем работать в Приморье и сотрудничать с вами, для белорусов это - честь", - подчеркнул президент.Он уточнил, что белорусская сторона готова работать "в сельском хозяйстве, в частности, и по семенам, и по овощеводству, и плодоводству - по всем направлениям, вплоть до (поставок – ред.) посадочного материала, если надо сады заложить".По словам Лукашенко, Белоруссия также готова поставлять в Приморье технику и технологии, готова организовать там гарантийное и сервисное обслуживание. В частности, он предложил поставлять общественный электротранспорт и транспорт, работающий на газомоторном топливе. "Поставки и сервисное обслуживание сделаем на самом высоком уровне… Наши возможности вам известны, если нужно, пожалуйста, мы готовы", - подчеркнул Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200920/integratsiya-1577523862.html
https://ria.ru/20200918/dogovor-1577457409.html
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россия
дальний восток
белоруссия
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россия, дальний восток, александр лукашенко, олег кожемяко, владимир путин, белоруссия, экономика

Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия обеспечат себя продуктами

12:18 22.09.2020
1914
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 22 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская стороны могут самостоятельно вместе обеспечивать свой рынок продуктами питания, а не импортировать их из третьих стран.
"Мы с президентом (России Владимиром – ред.) Путиным, разговаривая о вас (о Дальнем Востоке РФ – ред.) в свое время, говорили об этих направлениях сотрудничества, он выразил большой интерес. Я говорю: в Китае вы покупаете продукты питания, надо свое создавать… Надо показать, что мы все можем сами. И не кланяться ни на Запад, ни на Восток, завозя продукты", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко.
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Белорусский лидер отметил, что у республики есть опыт сотрудничества в сельском хозяйстве с Сахалинской областью, и предложил его использовать при взаимодействии с Приморским краем. "Мы готовы поставлять вам, если нужно, молочную и мясную продукцию… Мы же в Китай поставляем, и увеличиваем в разы каждый год эти поставки. Почему мы не можем поставить в Приморье? Это не проблема уже", - сказал Лукашенко.
Он обратил внимание, что уже и европейцы, несмотря на принятые там меры по защите своего рынка, белорусское детское питание покупают. Лукашенко заметил, что нет необходимости в чем-то убеждать российского губернатора. "Мы давние друзья… и дело нашей чести, что мы будем работать в Приморье и сотрудничать с вами, для белорусов это - честь", - подчеркнул президент.
Он уточнил, что белорусская сторона готова работать "в сельском хозяйстве, в частности, и по семенам, и по овощеводству, и плодоводству - по всем направлениям, вплоть до (поставок – ред.) посадочного материала, если надо сады заложить".
По словам Лукашенко, Белоруссия также готова поставлять в Приморье технику и технологии, готова организовать там гарантийное и сервисное обслуживание. В частности, он предложил поставлять общественный электротранспорт и транспорт, работающий на газомоторном топливе. "Поставки и сервисное обслуживание сделаем на самом высоком уровне… Наши возможности вам известны, если нужно, пожалуйста, мы готовы", - подчеркнул Лукашенко.
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Посол оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией
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Союзное государствоРоссияДальний ВостокАлександр ЛукашенкоОлег КожемякоВладимир ПутинБелоруссияЭкономика
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