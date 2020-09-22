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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/lockdown-1577602096.html
Ученый оценил вероятность повторного введения карантина в России
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал в интервью "Парламентской газете", РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:44
2020-09-22T15:26
распространение нового коронавируса
виталий зверев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
первый мгму имени сеченова
общество
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> имени И. М. Сеченова, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_vitaliy-zverev/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Зверев</a> рассказал в интервью "<a href="https://www.pnp.ru/">Парламентской газете</a>", возможно ли повторное введение ограничительных мер против коронавируса.Ученый выразил мнение, что повторного карантина в России не будет. "По крайней мере, ни руководители страны, ни <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> об этом не говорят и отмечают, что ситуация под контролем", — пояснил он. Зверев считает, что пока останутся под запретом массовые мероприятия, однако другие ограничения не вернут.Кроме того, академик уверен, что в стране не будет "повального" заражения населения. Во всем мире, по последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, насчитывается почти 31 миллион случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> — 6,7 миллиона. В тройку наиболее подверженных инфекции стран входят также <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a>. Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1,115 миллиона. Умерли за все время 19 649 человек, выздоровели — 917 949.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577595006.html
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виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), первый мгму имени сеченова, общество

Ученый оценил вероятность повторного введения карантина в России

14:44 22.09.2020 (обновлено: 15:26 22.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие на Пушкинской площади в Москве
Прохожие на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал в интервью "Парламентской газете", возможно ли повторное введение ограничительных мер против коронавируса.
Ученый выразил мнение, что повторного карантина в России не будет.
"По крайней мере, ни руководители страны, ни Роспотребнадзор об этом не говорят и отмечают, что ситуация под контролем", — пояснил он.
Зверев считает, что пока останутся под запретом массовые мероприятия, однако другие ограничения не вернут.
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Кроме того, академик уверен, что в стране не будет "повального" заражения населения.
"Потому что сейчас врачи стали разбираться и понимать, кого надо госпитализировать, а кто может лечиться дома. Они теперь знают, какое лечение и когда применять", — отметил специалист.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 31 миллион случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Больше всего заболевших в США — 6,7 миллиона. В тройку наиболее подверженных инфекции стран входят также Индия и Бразилия.
Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 1,115 миллиона. Умерли за все время 19 649 человек, выздоровели — 917 949.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиталий ЗверевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Первый МГМУ имени СеченоваОбщество
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