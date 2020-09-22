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https://ria.ru/20200922/krym-1577581459.html
Геоэколог рассказала, как можно преодолеть дефицит воды в Крыму
Крым может использовать израильский опыт покрытия вододефицита в регионе путем установки станций опреснения морской воды, заявила заведующая кафедрой... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T09:05
2020-09-22T09:24
университетская наука
навигатор абитуриента
симферополь
республика крым
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен- РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крым</a> может использовать израильский опыт покрытия вододефицита в регионе путем установки станций опреснения морской воды, заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского Татьяна Бобра."Крыму не уйти от установки опреснителей. Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды жесткого дефицита. Конечно, пить опресненную воду не очень приятно", - приводит слова специалиста пресс-служба вуза.По ее словам, запасов питьевой воды в Крыму, при условии использования исключительно по назначению, достаточно."Плохо, что сегодня мы ее используем и для других нужд. Мы ею поливаем, мы ее же используем в промышленности – вот это недопустимо", - подчеркнула Бобра.По мнению гидроэколога, надо менять подход к водопользованию: переходить на иную, не водозатратную систему землепользования, прежде всего, в сельском хозяйстве; вводить оборотное водоснабжение в промышленности, использовать очищенные сточные воды, опресненные воды."Только целый комплекс мер позволит Крыму стратегически решить проблему водообеспеченности", - добавила Бобра.Геоэколог отметила, что промышленные производства на севере Крыма используют большое количество пресной воды, поэтому необходимо уже сейчас начать движение в сторону их модернизации по водопользованию, а в дальнейшем, возможно, и вовсе заменить существующие производства на более экологически безопасные и чистые.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> с августа введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20200921/krym-1577556934.html
https://ria.ru/20200921/krym-1577531828.html
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симферополь
республика крым
украина
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университетская наука, навигатор абитуриента, симферополь, республика крым, украина, общество

Геоэколог рассказала, как можно преодолеть дефицит воды в Крыму

09:05 22.09.2020 (обновлено: 09:24 22.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен- РИА Новости. Крым может использовать израильский опыт покрытия вододефицита в регионе путем установки станций опреснения морской воды, заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского Татьяна Бобра.
"Крыму не уйти от установки опреснителей. Израильский опыт показывает, что такую воду можно и нужно использовать, а также ее можно запасать в специальных подземных хранилищах для дальнейшего использования в периоды жесткого дефицита. Конечно, пить опресненную воду не очень приятно", - приводит слова специалиста пресс-служба вуза.
По ее словам, запасов питьевой воды в Крыму, при условии использования исключительно по назначению, достаточно.
"Плохо, что сегодня мы ее используем и для других нужд. Мы ею поливаем, мы ее же используем в промышленности – вот это недопустимо", - подчеркнула Бобра.
Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 16:05
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По мнению гидроэколога, надо менять подход к водопользованию: переходить на иную, не водозатратную систему землепользования, прежде всего, в сельском хозяйстве; вводить оборотное водоснабжение в промышленности, использовать очищенные сточные воды, опресненные воды.
"Только целый комплекс мер позволит Крыму стратегически решить проблему водообеспеченности", - добавила Бобра.
Геоэколог отметила, что промышленные производства на севере Крыма используют большое количество пресной воды, поэтому необходимо уже сейчас начать движение в сторону их модернизации по водопользованию, а в дальнейшем, возможно, и вовсе заменить существующие производства на более экологически безопасные и чистые.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 10:16
Власти Крыма обратились в ООН из-за водной блокады полуострова
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