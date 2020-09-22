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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577591337.html
Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19
В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:13
2020-09-22T18:42
владимир чуланов
республика коми
республика бурятия
ленинградская область
республика алтай
еврейская автономная область
севастополь
кемеровская область
распространение нового коронавируса
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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости</strong>. В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>."Это <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a>, <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейская автономная область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республика Алтай</a>, <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Республика Коми</a>, <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija" target="_blank">Республика Бурятия</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast" target="_blank">Кемеровская область</a>", — уточнил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".За последние сутки в России выявили 6215 случаев COVID-19, темп прироста по стране составил 0,6 процента.Всего с начала эпидемии во всех регионах зарегистрировали 1 115 810 инфицированных. Погибли более 19,6 тысячи человек, почти 918 тысяч вылечились.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
республика коми
республика бурятия
ленинградская область
республика алтай
еврейская автономная область
севастополь
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владимир чуланов, республика коми, республика бурятия, ленинградская область, республика алтай, еврейская автономная область, севастополь, кемеровская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19

12:13 22.09.2020 (обновлено: 18:42 22.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант в аппаратном зале лабораторного комплекса Helix в Москве
Лаборант в аппаратном зале лабораторного комплекса Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
"Это Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия, Кемеровская область", — уточнил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
За последние сутки в России выявили 6215 случаев COVID-19, темп прироста по стране составил 0,6 процента.
Всего с начала эпидемии во всех регионах зарегистрировали 1 115 810 инфицированных. Погибли более 19,6 тысячи человек, почти 918 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧулановРеспублика КомиРеспублика БурятияЛенинградская областьРеспублика АлтайЕврейская автономная областьСевастопольКемеровская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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