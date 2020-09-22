https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577591337.html
Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19
В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:13
2020-09-22T12:13
2020-09-22T18:42
владимир чуланов
республика коми
республика бурятия
ленинградская область
республика алтай
еврейская автономная область
севастополь
кемеровская область
распространение нового коронавируса
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733297_0:202:2924:1847_1400x0_80_0_0_19c776469bb98c0cba5fd06af276083c.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости</strong>. В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>."Это <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a>, <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейская автономная область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республика Алтай</a>, <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Республика Коми</a>, <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija" target="_blank">Республика Бурятия</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast" target="_blank">Кемеровская область</a>", — уточнил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".За последние сутки в России выявили 6215 случаев COVID-19, темп прироста по стране составил 0,6 процента.Всего с начала эпидемии во всех регионах зарегистрировали 1 115 810 инфицированных. Погибли более 19,6 тысячи человек, почти 918 тысяч вылечились.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
республика коми
республика бурятия
ленинградская область
республика алтай
еврейская автономная область
севастополь
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуланов, республика коми, республика бурятия, ленинградская область, республика алтай, еврейская автономная область, севастополь, кемеровская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество