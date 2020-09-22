https://ria.ru/20200922/koronavirus-1577591337.html

Минздрав назвал регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19

В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:13

2020-09-22T12:13

2020-09-22T18:42

владимир чуланов

республика коми

республика бурятия

ленинградская область

республика алтай

еврейская автономная область

севастополь

кемеровская область

распространение нового коронавируса

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости</strong>. В восьми регионах России наблюдается наиболее динамичный рост заболеваемости коронавирусом, заявил внештатный инфекционист Минздрава <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>."Это <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополь</a>, <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейская автономная область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республика Алтай</a>, <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Республика Коми</a>, <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija" target="_blank">Республика Бурятия</a>, <a href="https://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast" target="_blank">Кемеровская область</a>", — уточнил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".За последние сутки в России выявили 6215 случаев COVID-19, темп прироста по стране составил 0,6 процента.Всего с начала эпидемии во всех регионах зарегистрировали 1 115 810 инфицированных. Погибли более 19,6 тысячи человек, почти 918 тысяч вылечились.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

4

республика коми

республика бурятия

ленинградская область

республика алтай

еврейская автономная область

севастополь

кемеровская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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