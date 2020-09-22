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https://ria.ru/20200922/khoruzhiy-1577606380.html
Биография Сергея Хоружия
Российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий родился 5 октября 1941 года в городе Скопине Рязанской области. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:52
2020-09-22T15:52
справки
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Российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий родился 5 октября 1941 года в городе Скопине Рязанской области. В 1964 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. <a href="https://iphras.ru/horujiy.htm" target="_blank">Доктор физико-математических наук</a> (1976). С 1993 года – академик <a href="http://ria.ru/organization_RAEN/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии естественных наук</a>. Был главным научным сотрудником сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. В 1993 году создал отдел синергийной антропологии Института человека РАН; в 1996 году являлся руководителем группы по междисциплинарным исследованиям в области синергийной антропологии. В 2005 году <a href="http://synergia-isa.ru/ob-institute/sotrudniki1/horuzhij-sergej-sergeevich/" target="_blank">организовал</a> Институт синергийной антропологии.Являлся научным руководителем <a href="https://www.hse.ru/org/persons/486081" target="_blank">Центра синергийной антропологии</a> – совместного проекта НИУ <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a> и Института синергийной антропологии.Был <a href="http://people.novsu.ru/profiles/html/profileView.do?userid=hss1&amp;lang=ru_ru" target="_blank">профессором</a> кафедры философии, культурологии и социологии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Читал лекции в Пекине (Китай) по приглашению Пекинского педагогического университета, в Саратовском государственном университете.Входил в редакционную коллегию <a href="http://www.btrudy.ru/red/red.html" target="_blank">научно-богословского альманаха</a> "Богословские труды". <br>Был редактором изданий трудов Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Льва Карсавина. Совместно с Виктором Хинкисом перевел на русский язык ряд произведений ирландского писателя Джеймса Джойса, включая 1000-страничный роман "Улисс" и повесть "Герой Стивен".Являлся автором нескольких книг и статей по философии и теологии, физике и математике. Многие работы переведены на английский, сербский, венгерский, китайский и корейский языки.22 сентября 2020 года Сергей Хоружий <a href="https://ria.ru/20200922/obschestvo-1577600296.html" target="_blank">скончался в Москве</a>. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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Новости
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справки

Биография Сергея Хоружия

15:52 22.09.2020
83
CC BY-SA 3.0 / Nemtsev / Философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий
 Философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Nemtsev /
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Российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий родился 5 октября 1941 года в городе Скопине Рязанской области.
В 1964 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Доктор физико-математических наук (1976).
С 1993 года – академик Российской академии естественных наук.
Был главным научным сотрудником сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Института философии РАН.
В 1993 году создал отдел синергийной антропологии Института человека РАН; в 1996 году являлся руководителем группы по междисциплинарным исследованиям в области синергийной антропологии. В 2005 году организовал Институт синергийной антропологии.
Являлся научным руководителем Центра синергийной антропологии – совместного проекта НИУ ВШЭ и Института синергийной антропологии.
Был профессором кафедры философии, культурологии и социологии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
Читал лекции в Пекине (Китай) по приглашению Пекинского педагогического университета, в Саратовском государственном университете.
Входил в редакционную коллегию научно-богословского альманаха "Богословские труды".
Был редактором изданий трудов Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Льва Карсавина.
Совместно с Виктором Хинкисом перевел на русский язык ряд произведений ирландского писателя Джеймса Джойса, включая 1000-страничный роман "Улисс" и повесть "Герой Стивен".
Являлся автором нескольких книг и статей по философии и теологии, физике и математике. Многие работы переведены на английский, сербский, венгерский, китайский и корейский языки.
22 сентября 2020 года Сергей Хоружий скончался в Москве.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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