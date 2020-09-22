Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200922/obschestvo-1577600296.html
Умер богослов и переводчик "Улисса" Сергей Хоружий
Философ, богослов и переводчик, известный переводом на русский язык произведений Джеймса Джойса, Сергей Хоружий умер в Москве на 79-м году жизни, сообщил на... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T14:21
2020-09-22T14:34
религия
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598886_0:0:2478:1393_1400x0_80_0_0_a31ddf4f60ed8d180391ec18b32a2738.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Философ, богослов и переводчик, известный переводом на русский язык произведений Джеймса Джойса, Сергей Хоружий умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 79-м году жизни, сообщил на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/pavel.velikanov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов."Сегодня ночью на 79-м году жизни скончался российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий", - написал Великанов."Открытый, но скромный, вдумчивый и даже въедливый – но не агрессивный, пунктуальный – но не зануда, глубоко верующий – но не узколобый фанатик", - так охарактеризовал Хоружия Великанов.Сергей Хоружий – исследователь древней аскетической восточно-христианской практики исихазма и основатель института синегрийной антропологии. Известен также как переводчик и комментатор произведений ирландского писателя Джеймса Джойса. Совместно с Виктором Хинкисом перевел 1000-страничный роман "Улисс".
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598767_0:106:2047:1641_1400x0_80_0_0_3ebcce181995cf59bd0b35f88d999cd8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, москва, общество

Умер богослов и переводчик "Улисса" Сергей Хоружий

14:21 22.09.2020 (обновлено: 14:34 22.09.2020)
871
CC BY-SA 3.0 / Nemtsev / Философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий
 Философ, богослов и переводчик Сергей Хоружий - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
CC BY-SA 3.0 / Nemtsev /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Философ, богослов и переводчик, известный переводом на русский язык произведений Джеймса Джойса, Сергей Хоружий умер в Москве на 79-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.
"Сегодня ночью на 79-м году жизни скончался российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий", - написал Великанов.
"Открытый, но скромный, вдумчивый и даже въедливый – но не агрессивный, пунктуальный – но не зануда, глубоко верующий – но не узколобый фанатик", - так охарактеризовал Хоружия Великанов.
Сергей Хоружий – исследователь древней аскетической восточно-христианской практики исихазма и основатель института синегрийной антропологии. Известен также как переводчик и комментатор произведений ирландского писателя Джеймса Джойса. Совместно с Виктором Хинкисом перевел 1000-страничный роман "Улисс".

Ещё одна утрата: сегодня ночью на 79-м году жизни скончался российский физик-теоретик, математик, философ, богослов,...

Опубликовано Павлом Великановым Вторник, 22 сентября 2020 г.
1202303
Обсудить5
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеМоскваОбщество
Рекомендуем
Американский журналист российского происхождения Андре Влчек
В Стамбуле нашли тело американского журналиста российского происхождения
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Госдуме оценили идею США создать коалицию против "Северного потока — 2"
Олег Кожемяко
Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о своей прогулке по Минску
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
ДТП на Остоженке
Участник ДТП на Остоженке 29 раз за год привлекался к ответственности
Медсестра в прививочном кабинете
Глава Центра Гамалеи рассказал о правилах вакцинации от COVID-19
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
В Москве ищут 12-летнюю девочку, пропавшую по дороге из школы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Воронежа поджег машину с годовалым ребенком после ссоры с женой
Кадр из сериала Александровский сад
Стали известны подробности смертельного ДТП с актером Дмитрием Жулиным
Иверский монастырь на горе Афон
Источник: Афон пытаются закрыть на карантин из-за визита премьера РФ
Прохожие на Пушкинской площади в Москве
Ученый оценил вероятность повторного введения карантина в России
Сильные морозы
Метеорологи обновили рекорд самых низких температур в Северном полушарии
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Автомобиль Infiniti, пострадавший в ДТП в центре Москвы
В МГЛУ начали сбор средств для пострадавшей в ДТП преподавательницы
Человек в костюме Ждуна
Владелец прав на "Ждуна" оспорил решение суда по иску к сети "ВКонтакте"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния