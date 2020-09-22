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Умер богослов и переводчик "Улисса" Сергей Хоружий

Философ, богослов и переводчик, известный переводом на русский язык произведений Джеймса Джойса, Сергей Хоружий умер в Москве на 79-м году жизни, сообщил на... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T14:21

2020-09-22T14:21

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<strong>МОСКВА, 22 сен – РИА Новости.</strong> Философ, богослов и переводчик, известный переводом на русский язык произведений Джеймса Джойса, Сергей Хоружий умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 79-м году жизни, сообщил на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/pavel.velikanov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов."Сегодня ночью на 79-м году жизни скончался российский физик-теоретик, математик, философ, богослов, антрополог Сергей Сергеевич Хоружий", - написал Великанов."Открытый, но скромный, вдумчивый и даже въедливый – но не агрессивный, пунктуальный – но не зануда, глубоко верующий – но не узколобый фанатик", - так охарактеризовал Хоружия Великанов.Сергей Хоружий – исследователь древней аскетической восточно-христианской практики исихазма и основатель института синегрийной антропологии. Известен также как переводчик и комментатор произведений ирландского писателя Джеймса Джойса. Совместно с Виктором Хинкисом перевел 1000-страничный роман "Улисс".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, москва, общество