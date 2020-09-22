https://ria.ru/20200922/karelin-1577607819.html

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина

Госдума поддержала проект постановления о досрочном сложении полномочий депутатом нижней палаты парламента Александром Карелиным, который может перейти в Совет... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T16:00

2020-09-22T16:00

2020-09-22T16:16

александр карелин

совет федерации рф

госдума рф

единая россия

новосибирская область

политика

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<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> поддержала проект постановления о досрочном сложении полномочий депутатом нижней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_AleksandrKarelin/" target="_blank" data-auto="true">Александром Карелиным</a>, который может перейти в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a>.Ранее депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента, проект постановления был опубликован в электронной базе данных ГД. В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>. Позже Новосибирское региональное отделение партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" решило выдвинуть Карелина кандидатом в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области.Карелин выступил на пленарном заседании, поблагодарив избирателей, а также фракцию "Единая Россия" и депутатов.Госдума также приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Григория Ледкова на основании его письменного заявления в связи с его избранием депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, он также может перейти на работу в Совет Федерации.

https://ria.ru/20200922/gosduma-1577591673.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр карелин, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, новосибирская область, политика