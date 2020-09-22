Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/karelin-1577607819.html
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума поддержала проект постановления о досрочном сложении полномочий депутатом нижней палаты парламента Александром Карелиным, который может перейти в Совет... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T16:00
2020-09-22T16:16
александр карелин
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
новосибирская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568376144_0:0:2072:1166_1400x0_80_0_0_0fdd9fe9dad07a3fbaff168d5220fb1a.jpg
<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> поддержала проект постановления о досрочном сложении полномочий депутатом нижней палаты парламента <a href="http://ria.ru/person_AleksandrKarelin/" target="_blank" data-auto="true">Александром Карелиным</a>, который может перейти в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a>.Ранее депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента, проект постановления был опубликован в электронной базе данных ГД. В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>. Позже Новосибирское региональное отделение партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" решило выдвинуть Карелина кандидатом в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области.Карелин выступил на пленарном заседании, поблагодарив избирателей, а также фракцию "Единая Россия" и депутатов.Госдума также приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Григория Ледкова на основании его письменного заявления в связи с его избранием депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, он также может перейти на работу в Совет Федерации.
https://ria.ru/20200922/gosduma-1577591673.html
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568376144_17:0:2072:1541_1400x0_80_0_0_636ae51a4f8b4715c26543b00e962feb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр карелин, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, новосибирская область, политика

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина

16:00 22.09.2020 (обновлено: 16:16 22.09.2020)
4755
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлександр Карелин на пленарном заседании Госдумы РФ
Александр Карелин на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Госдума поддержала проект постановления о досрочном сложении полномочий депутатом нижней палаты парламента Александром Карелиным, который может перейти в Совет Федерации.
Ранее депутат Госдумы Александр Карелин написал заявление о досрочном сложении полномочий члена нижней палаты парламента, проект постановления был опубликован в электронной базе данных ГД. В своем заявлении депутат указал, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Позже Новосибирское региональное отделение партии "Единая Россия" решило выдвинуть Карелина кандидатом в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области.
Карелин выступил на пленарном заседании, поблагодарив избирателей, а также фракцию "Единая Россия" и депутатов.
Госдума также приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Григория Ледкова на основании его письменного заявления в связи с его избранием депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, он также может перейти на работу в Совет Федерации.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 12:20
Клишас опроверг сообщения о проектах по изменению полномочий Госдумы
9611326
Обсудить0
Александр КарелинСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияНовосибирская областьПолитика
Рекомендуем
Здание Совета Федерации РФ
Источник сообщил о перестановках в руководстве Совета Федерации
Музыкант Андрей Макаревич
Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Многоцелевой истребитель Су-30СМ
В Тверской области разбился истребитель Су-30
Российские стратегические ракетоносцы облетают границы Белоруссии со странами НАТО и Украиной
Российские Ту-160 облетели границу Белоруссии с НАТО
Голубой огонек с Джентельменами удачи
Михаил Галустян объяснил, почему так и не стал резидентом Comedy Club
Убийца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен
Убийца Джона Леннона объяснил свое преступление
Крымский мост
На Украине обвинили Обаму в "сдаче" Крыма
Невеста
Названы причины популярности россиянок у иностранцев
Джо Байден
Экс-генпрокурор Украины попросил допросить Байдена по делу об увольнении
Здание Центрального банка РФ
Эксперт рассказал о рисках возможного роста ключевой ставки
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Зачем "наследник Фридрих" врет немцам про Путина
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Летевший в Москву пассажирский самолет столкнулся с птицами
Президент России Владимир Путин
Путин внес в Госдуму проект о новой процедуре формирования правительства
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
В Кремле заявили о сложностях в расследовании инцидента с Навальным
Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
Путин выступил на Генассамблее ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния