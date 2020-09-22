https://ria.ru/20200922/istrebitel-1577606818.html

Аварии истребителей Су-30 в России

22 сентября 2020 года истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:46

2020-09-22T15:46

2020-09-22T15:46

су-30

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603434_0:75:3072:1802_1400x0_80_0_0_fd23210104ca8f166f7e83dc59e8d550.jpg

22 сентября 2020 года истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_30/" target="_blank" data-auto="true">Су-30</a> <a href="https://ria.ru/20200922/samolet-1577602992.html" target="_blank">потерпел крушение в Тверской области</a>. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет.28 февраля 2012 года в 130 километрах <a href="http://ria.ru/incidents/20120228/578824701.html" target="_blank">северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре разбился</a> многофункциональный истребитель Су-30. ЧП произошло во время испытательного полета Су-30, принадлежавшего самолетостроительному заводу в Комсомольске-на-Амуре. Оба летчика успели катапультироваться, один из них получил легкие травмы. 26 июля 2006 года стало известно об аварии самолета Су-30 в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_ZHukovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жуковском</a>. ЧП произошло во время испытаний в Летно-испытательном институте имени Громова. Самолет <a href="http://ria.ru/incidents/20060726/51880342.html" target="_blank">упал</a> на территории аэродрома. Жертв и пострадавших в результате <a href="http://ria.ru/incidents/20060726/51880465.html" target="_blank">аварии</a> не было, как и разрушений на земле. 22 июля 2003 года самолет Су-30 потерпел аварию при взлете на аэродроме войсковой части военно-морской авиации в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> (<a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>). По информации Минобороны, "инцидент с Су-30 произошел исключительно по вине летчика, который после приземления во время руления самолета по ошибке нажал не тот тумблер". В результате шасси истребителя убралось, и самолет упал на аэродромные плиты. Никто из пилотов <a href="https://www.yuga.ru/news/21709/" target="_blank">не пострадал</a>, самолет получил незначительные повреждения. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-30, справки