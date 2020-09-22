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Аварии истребителей Су-30 в России
22 сентября 2020 года истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T15:46
2020-09-22T15:46
су-30
справки
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22 сентября 2020 года истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_30/" target="_blank" data-auto="true">Су-30</a> <a href="https://ria.ru/20200922/samolet-1577602992.html" target="_blank">потерпел крушение в Тверской области</a>. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет.28 февраля 2012 года в 130 километрах <a href="http://ria.ru/incidents/20120228/578824701.html" target="_blank">северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре разбился</a> многофункциональный истребитель Су-30. ЧП произошло во время испытательного полета Су-30, принадлежавшего самолетостроительному заводу в Комсомольске-на-Амуре. Оба летчика успели катапультироваться, один из них получил легкие травмы. 26 июля 2006 года стало известно об аварии самолета Су-30 в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_ZHukovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жуковском</a>. ЧП произошло во время испытаний в Летно-испытательном институте имени Громова. Самолет <a href="http://ria.ru/incidents/20060726/51880342.html" target="_blank">упал</a> на территории аэродрома. Жертв и пострадавших в результате <a href="http://ria.ru/incidents/20060726/51880465.html" target="_blank">аварии</a> не было, как и разрушений на земле. 22 июля 2003 года самолет Су-30 потерпел аварию при взлете на аэродроме войсковой части военно-морской авиации в <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапе</a> (<a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>). По информации Минобороны, "инцидент с Су-30 произошел исключительно по вине летчика, который после приземления во время руления самолета по ошибке нажал не тот тумблер". В результате шасси истребителя убралось, и самолет упал на аэродромные плиты. Никто из пилотов <a href="https://www.yuga.ru/news/21709/" target="_blank">не пострадал</a>, самолет получил незначительные повреждения. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
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су-30, справки

Аварии истребителей Су-30 в России

15:46 22.09.2020
294
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИстребитель СУ-30
Истребитель СУ-30 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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22 сентября 2020 года истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Они были эвакуированы на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности. На земле разрушений нет.
28 февраля 2012 года в 130 километрах северо-восточнее Комсомольска-на-Амуре разбился многофункциональный истребитель Су-30. ЧП произошло во время испытательного полета Су-30, принадлежавшего самолетостроительному заводу в Комсомольске-на-Амуре. Оба летчика успели катапультироваться, один из них получил легкие травмы.
26 июля 2006 года стало известно об аварии самолета Су-30 в подмосковном Жуковском. ЧП произошло во время испытаний в Летно-испытательном институте имени Громова. Самолет упал на территории аэродрома. Жертв и пострадавших в результате аварии не было, как и разрушений на земле.
22 июля 2003 года самолет Су-30 потерпел аварию при взлете на аэродроме войсковой части военно-морской авиации в Анапе (Краснодарский край). По информации Минобороны, "инцидент с Су-30 произошел исключительно по вине летчика, который после приземления во время руления самолета по ошибке нажал не тот тумблер". В результате шасси истребителя убралось, и самолет упал на аэродромные плиты. Никто из пилотов не пострадал, самолет получил незначительные повреждения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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