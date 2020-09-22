Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200922/gubernator-1577596345.html
Богомаз вступил в должность губернатора Брянской области
Одержавший победу на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз во вторник вступил в должность главы региона. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T13:23
2020-09-22T13:24
россия
александр богомаз
брянский машиностроительный завод
справедливая россия
единая россия
владимир путин
брянская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573695821_0:168:2927:1814_1400x0_80_0_0_c1b7174711471a1d5602bce7207b0d96.jpg
<strong>БРЯНСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Одержавший победу на выборах губернатора Брянской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bogomaz/" target="_blank" data-auto="true">Александр Богомаз</a> во вторник вступил в должность главы региона.Инаугурация состоялась во Дворце культуры Брянского машиностроительного завода."Выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всероссийской политической партии "Единая Россия" за оказанное мне высокое доверие и поддержку. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении избирательной кампании: избирательную комиссию <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, кандидатов, волонтеров, депутатов, своих земляков. Большое спасибо каждому, кто выразил свою гражданскую позицию", - сказал Богомаз во время церемонии.Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и другие высокопоставленные лица поздравили избранного губернатора со вступлением в должность.На состоявшихся 13 сентября выборах Богомаз набрал 71,7% голосов, у кандидата от КПРФ Андрея Архицкого - 10,09% голосов, у кандидата от "Справедливой России" Сергея Курденко - 8,2% голосов, у представляющего "Гражданскую платформу" кандидата Дмитрия Корнилова - 4,3%, у кандидата от Казачьей партии Сергея Чернышова - 3,97%. Это второй срок губернатора, в 2015 году Богомаз одержал победу с 79,96% голосов.
https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html
россия
брянская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573695821_142:0:2785:1982_1400x0_80_0_0_b63dcd9744f635687a0f39f555cbf2cc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр богомаз, брянский машиностроительный завод, справедливая россия, единая россия, владимир путин, брянская область, политика

Богомаз вступил в должность губернатора Брянской области

13:23 22.09.2020 (обновлено: 13:24 22.09.2020)
889
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 22 сен - РИА Новости. Одержавший победу на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз во вторник вступил в должность главы региона.
Инаугурация состоялась во Дворце культуры Брянского машиностроительного завода.
"Выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всероссийской политической партии "Единая Россия" за оказанное мне высокое доверие и поддержку. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении избирательной кампании: избирательную комиссию Брянской области, кандидатов, волонтеров, депутатов, своих земляков. Большое спасибо каждому, кто выразил свою гражданскую позицию", - сказал Богомаз во время церемонии.
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и другие высокопоставленные лица поздравили избранного губернатора со вступлением в должность.
Девушка опускает бюллетень в урну на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 13:21
Россияне стали больше доверять губернаторам, показал опрос
На состоявшихся 13 сентября выборах Богомаз набрал 71,7% голосов, у кандидата от КПРФ Андрея Архицкого - 10,09% голосов, у кандидата от "Справедливой России" Сергея Курденко - 8,2% голосов, у представляющего "Гражданскую платформу" кандидата Дмитрия Корнилова - 4,3%, у кандидата от Казачьей партии Сергея Чернышова - 3,97%. Это второй срок губернатора, в 2015 году Богомаз одержал победу с 79,96% голосов.
5000110
Обсудить0
РоссияАлександр БогомазБрянский машиностроительный заводСправедливая РоссияЕдиная РоссияВладимир ПутинБрянская областьПолитика
Рекомендуем
Здание Государственной думы РФ
Госдума поддержала проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко
В Кремле прокомментировали отставку губернатора Белгородской области
Врио главы Чувашии Олег Николаев
Олег Николаев вступил в должность главы Чувашии
Девушка опускает бюллетень в урну на избирательном участке во время выборов губернатора Ленинградской области
Россияне стали больше доверять губернаторам, показал опрос
Александр Карелин на пленарном заседании Госдумы РФ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с членами Совфеда
Леонид Рошаль
Рошаль оценил риск обострения ситуации с коронавирусом в России
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Клишас опроверг сообщения о проектах по изменению полномочий Госдумы
Андрей Клишас
Планов по переносу единого дня голосования нет, заявил Клишас
Здание Государственной думы РФ
Госдума одобрила наказание за призывы к отчуждению территорий России
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский попросил исключить из "Единой России" мэров четырех городов
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре Владимир Бортко
Володин попросил Бортко перейти на дистанционную работу в Госдуме
Эйн-Бокек, Израиль
В Израиле впервые за 23 года восстановились запасы пресной воды
Здание Совета Федерации РФ
Источник сообщил о перестановках в руководстве Совета Федерации
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал неизвестные науке характеристики коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
02:11Президенты Латвии и Литвы затронули на ГА ООН тему Навального
02:11Найдено неожиданное применение арбуза
01:45Акции "Яндекса" обновили максимумы на фоне планов покупки Тинькофф Банка
01:45Трамп похвалил себя за шаги против COVID-19
01:30В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
00:36Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
00:34Источник назвал дату пуска с космодрома Восточный
00:27МКС уклонилась от столкновения с космическим мусором
00:24В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
00:12Посол РФ объяснил, почему Польша выступает против "Северного потока — 2"
00:07Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
23:57Посол надеется, что Германия продолжит поддерживать "Северный поток — 2"
23:49ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
23:44В России серьезно относятся к инциденту с Навальным, заявил посол
23:37МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора
23:26Акции "Яндекса" резко подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
23:21Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:18В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
23:18В Москве установится августовская погода
Лента новостейМолния