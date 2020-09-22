https://ria.ru/20200922/gubernator-1577596345.html

Богомаз вступил в должность губернатора Брянской области

Одержавший победу на выборах губернатора Брянской области Александр Богомаз во вторник вступил в должность главы региона. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T13:23

2020-09-22T13:23

2020-09-22T13:24

россия

александр богомаз

брянский машиностроительный завод

справедливая россия

единая россия

владимир путин

брянская область

политика

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<strong>БРЯНСК, 22 сен - РИА Новости.</strong> Одержавший победу на выборах губернатора Брянской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bogomaz/" target="_blank" data-auto="true">Александр Богомаз</a> во вторник вступил в должность главы региона.Инаугурация состоялась во Дворце культуры Брянского машиностроительного завода."Выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и всероссийской политической партии "Единая Россия" за оказанное мне высокое доверие и поддержку. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении избирательной кампании: избирательную комиссию <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a>, кандидатов, волонтеров, депутатов, своих земляков. Большое спасибо каждому, кто выразил свою гражданскую позицию", - сказал Богомаз во время церемонии.Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и другие высокопоставленные лица поздравили избранного губернатора со вступлением в должность.На состоявшихся 13 сентября выборах Богомаз набрал 71,7% голосов, у кандидата от КПРФ Андрея Архицкого - 10,09% голосов, у кандидата от "Справедливой России" Сергея Курденко - 8,2% голосов, у представляющего "Гражданскую платформу" кандидата Дмитрия Корнилова - 4,3%, у кандидата от Казачьей партии Сергея Чернышова - 3,97%. Это второй срок губернатора, в 2015 году Богомаз одержал победу с 79,96% голосов.

https://ria.ru/20200922/opros-1577596095.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр богомаз, брянский машиностроительный завод, справедливая россия, единая россия, владимир путин, брянская область, политика