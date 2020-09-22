https://ria.ru/20200922/genassambleya-1577625694.html

"Несмотря на ссоры и недоверие". Что Путин предложил на Генассамблее ООН

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН открылась в условиях пандемии коронавируса. Мировые лидеры "съехались" в штаб-квартиру в Нью-Йорке виртуально... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T21:27

2020-09-22T21:27

2020-09-22T21:55

дональд трамп

генеральная ассамблея оон

си цзиньпин

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в мире

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<strong>МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. </strong>Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН открылась в условиях пандемии коронавируса. Мировые лидеры "съехались" в штаб-квартиру в Нью-Йорке виртуально. Это позволило гостям из Ирана и КНДР не беспокоиться об американской визе, а службам протокола — не согласовывать графики президентов. Но и любые переговоры на полях и в кулуарах оказались невозможными. С экрана при этом говорили о насущном — в первую очередь об эпидемии и последствиях для экономики.Виртуальные прения"Будущее, которое мы хотим, и ООН, которая нам нужна" — такое название сессии в этом году предложил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. И вряд ли в будущем Генассамблее захочется повторять виртуальный формат, но выбора попросту не было. Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, — в центре эпидемии. И мало кто из лидеров стран рискнул бы сюда приехать. Да еще и выдержать обязательный двухнедельный карантин.Поэтому Генассамблея предложила главам государств записать видеовыступления, которые и показывали в ходе прений. На большой экран в зале смотрели немногочисленные гости — по одному от страны. На вступительное слово представителя в зале и трансляцию выступления руководителя государства отводилось 15 минут. И хотя речи были заблаговременно записаны, многие выбивались из регламента."Китайский" вирусОбращение президента США стало самым кратким из всех, с которыми он уже выступал тут, — чуть более семи минут. К примеру, три года назад он говорил сорок одну минуту. Правда, это с лихвой компенсировало вступительное слово постпреда США при ООН Келли Крафт. Она долго перечисляла заслуги администрации Трампа на международной арене: упомянула и договоренности с Израилем, и соглашение между Сербией и Косово, и прекращение огня в сирийском Идлибе.Трамп начал с коронавируса, назвав его "китайским", и продолжил резкой критикой в адрес Пекина. В том числе и за "чуму, напущенную на мир". Кроме того, он призвал ООН заняться "настоящими проблемами" — а это, по его мнению, терроризм, угнетение женщин, принуждение к труду, наркотрафик, торговля людьми и секс-торговля, этнические чистки, преследование по религиозным мотивам.Председатель КНР, выступавший вскоре после Трампа, заверил, что Китай готов принимать активное участие в международных научных исследованиях выявления происхождения коронавируса и путей его передачи. "Мы и впредь будем делиться с партнерами опытом, методами диагностики и лечения, оказывать помощь и поддержку нуждающимся странам", — пообещал Си Цзиньпин. По его словам, уже несколько китайских вакцин находятся на третьей стадии клинических испытаний.Перед лицом пандемии страны должны объединять усилия, подчеркнул он. А роль Всемирной организации здравоохранения, которую часто критикует Трамп, китайский лидер считает "ключевой и руководящей"."Китай — это крупнейшая в мире развивающаяся страна. Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, экспансии и созданию сфер влияния. Мы не собираемся вести ни с кем войну — ни холодную, ни горячую", — заключил председатель КНР.Принципиально новый вызовРоссийский президент, как и его коллеги, записал обращение заранее. Вживую он выступал на Генассамблее пять лет назад. Тогда он отметил необходимость объединения усилий для борьбы с террористической группировкой, шокирующей цивилизованное человечество своей жестокостью. Это выступление было 28 сентября 2015-го. А 30-го ВКС России нанесли первые авиаудары по боевикам на сирийской территории. Действия российской авиации позволили переломить ситуацию в пользу Дамаска и потеснить террористов.Нынешнюю речь Владимир Путин начал с напоминания о двух юбилеях: 75-летие окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. При сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет главную миссию — беречь мир, полагает российский президент. А что касается дискуссий о реформировании организации, то логика Москвы заключается в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления."Мы все столкнулись и с принципиально новым вызовом — пандемией коронавируса, — обратился ко второй теме своего выступления Путин. — Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств — все это реалии сегодняшнего дня".Масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику придется долго, очень долго. Причем далеко не всегда будут работать прежние антикризисные меры, полагает российский президент. Потребуются новые, нестандартные решения. И выработать их страны могут только сообща. Это важнейшая задача как для ООН, так и для государств "Двадцатки".Путин вновь привлек внимание к российскому предложению о создании зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, лекарств, средств индивидуальной защиты. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, нелегитимных санкций могли бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. "Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", — настаивал Путин.Пандемия заострила также целый ряд этических и технологических проблем. Так, передовые цифровые технологии позволили быстро перестроить систему образования, искусственный интеллект — подбирать оптимальные схемы лечения. Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии склонны к неуправляемому распространению и могут попасть в руки к радикалам и экстремистам. Поэтому вопросы кибербезопасности заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН, подчеркнул Путин.В здравоохранении, как и в экономике, нужно максимально снимать преграды для партнерства. Российский президент предложил в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.В ожидании очного саммита"Уважаемые коллеги! Хочу вновь подчеркнуть: Россия приложит все усилия к тому, чтобы содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов, — обратился к слушателям Путин. — Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия".Кроме того, Москва рассчитывает на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от этого будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. "Мы, к сожалению, не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников", — отметил Путин.Россия также выступает с инициативой заключить юридически обязывающее соглашение с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.В завершение Путин напомнил о предложении созвать саммит стран "Большой пятерки": наряду с Россией это США, Китай, Франция и Великобритания. Цель — подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Инициатива нашла поддержку у всех участников. И теперь Москва рассчитывает провести очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

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москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, генеральная ассамблея оон, си цзиньпин, владимир путин, москва, оон, сша, в мире