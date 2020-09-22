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https://ria.ru/20200922/erdogan-1577618287.html
Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за запоздалую реакцию на пандемию
Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике Совбез ООН, который с большим опозданием отреагировал на пандемию коронавируса. РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:14
2020-09-22T18:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
совет безопасности оон
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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<strong>АНКАРА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> подверг критике <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбез ООН</a>, который с большим опозданием отреагировал на пандемию коронавируса.Он добавил, что "годами с этой трибуны говорил, что мир больше пяти", имея в виду расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, поэтому "судьба человечества не может быть оставлена на милость ограниченного числа стран".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 31,1 миллиона случаев заражения, более 962 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/merkel-1577593939.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, совет безопасности оон, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за запоздалую реакцию на пандемию

18:14 22.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АНКАРА, 22 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике Совбез ООН, который с большим опозданием отреагировал на пандемию коронавируса.

"Многосторонние организации, особенно ООН и ее Совбез, нуждаются в реформах. Мы увидели, как эта организация оказалась бессильна в нынешних условиях пандемии. Потребовались недели и даже месяцы, прежде чем пандемия появилась на повестке дня и решения начали приниматься", - заявил Эрдоган во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН.

Он добавил, что "годами с этой трибуны говорил, что мир больше пяти", имея в виду расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, поэтому "судьба человечества не может быть оставлена на милость ограниченного числа стран".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 31,1 миллиона случаев заражения, более 962 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗСовет Безопасности ООНТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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