https://ria.ru/20200922/erdogan-1577618287.html

Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за запоздалую реакцию на пандемию

Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике Совбез ООН, который с большим опозданием отреагировал на пандемию коронавируса. РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:14

2020-09-22T18:14

2020-09-22T18:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

совет безопасности оон

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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<strong>АНКАРА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Президент Турции <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a> подверг критике <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совбез ООН</a>, который с большим опозданием отреагировал на пандемию коронавируса.Он добавил, что "годами с этой трибуны говорил, что мир больше пяти", имея в виду расширение числа постоянных членов Совбеза ООН, поэтому "судьба человечества не может быть оставлена на милость ограниченного числа стран".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravo" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 31,1 миллиона случаев заражения, более 962 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200922/merkel-1577593939.html

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, совет безопасности оон, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире