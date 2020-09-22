https://ria.ru/20200922/delimobil-1577604955.html

"Делимобиль" начал тестировать водителей на трезвость

Каршеринговый сервис "Делимобиль" в пилотном режиме запускает в регионах смарт-тест, выявляющий у водителя подозрение на состояние алкогольного опьянения или... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T15:26

2020-09-22T15:26

2020-09-22T16:48

авто

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577610490_0:134:1280:854_1400x0_80_0_0_0cf3c0c90cd10620bb75802092b5f33d.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> Каршеринговый сервис "Делимобиль" в пилотном режиме запускает в регионах смарт-тест, выявляющий у водителя подозрение на состояние алкогольного опьянения или повышенной усталости и отсутствия концентрации, при котором нельзя или не рекомендуется садиться за руль, говорится в сообщении компании.В нем уточняется, что антиалкогольный тест проводится в приложении с помощью специально разработанного программного обеспечения. Тест перед бронированием автомобиля необходимо будет проходить только с 23.00 до 05.00 - в это время более высок риск, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения. В ходе тестирования водителю предложат различные варианты заданий, по которым надо подобрать определенную последовательность цифр или фигур на скорость. "Задания позволят определить наличие у водителя концентрации и скорости реакции, необходимых для управления транспортным средством", - поясняет компания."Данный тест является более технологичной альтернативой алкозамку. В случае, если клиент не достигает определённых пороговых значений по результатам прохождения теста, он попадает в группу авторизации доступа через верификацию liveness - где должен подтвердить свою личность до начала бронирования", - отмечается в сообщении.Сам тест будет проводиться на временных интервалах и зонах, где и когда по статистике высок риск того, что за руль может сесть человек в состоянии, небезопасном для вождения. "Это ночное время и локации, где люди проводят время с возможностью употребления алкоголя", - поясняется в сообщении."Делимобиль" уточняет, что перед разработкой теста компания консультировалась с полицией и наркологами и учитывала их рекомендации и опыт.В пилотную зону попадут все города и регионы присутствия "Делимобиля": <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижний Новгород</a>, <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самара</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Тула</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджик</a>, Бердск, <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодар</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бор</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kstovo/" target="_blank" data-auto="true">Кстово</a>, Дзержинск (<a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородская область</a>). После оценки результатов (по параметрам эффективность и удовлетворенность клиентов) будет рассмотрен вопрос внедрения теста в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Основная цель данного теста – ограничить доступ к праву пользования автомобилем для нетрезвых водителей. Таким образом, это сохранит жизнь и здоровье не только им, но и другим участникам дорожного движения. Это является неким аналогом алкозамков и анализирует фактическое состояние человека, дистанционно определяя снижение его когнитивных функций в силу усталости и опьянения и, как следствие, способность сесть за руль", - поясняет компания."В нашей отрасли вопрос безопасности является основополагающим, и мы в свою очередь будем продолжать искать и разрабатывать алгоритмы, которые в будущем полностью сделают наш сервис самым надежным и безопасным транспортным решением в мире", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200610/1572728072.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575099198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/karshering-1577551966.html

4

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, общество