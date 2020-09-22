https://ria.ru/20200922/blokirovka-1577577935.html

Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок

Министерство цифрового развития предложило ввести запрет на применение в России ряда протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор)... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T00:51

2020-09-22T00:51

2020-09-22T01:20

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

александр хинштейн

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1400x0_80_0_0_10502d751ba6c830935e350ae8964ab2.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_svjazi_i_massovykh_kommunikacijj_RF/" target="_blank">Министерство цифрового развития</a> предложило ввести запрет на применение в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> ряда протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, поскольку они мешают выявлению ресурсов с противоправной информацией. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как следует из пояснительной записки, число случае применения таких протоколов, как TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS), использующих криптографические алгоритмы и методы шифрования, растет.Использование данных протоколов снижает эффективность фильтров, что серьезно затруднит выявление ресурсов с неправомерной информацией, говорится в законопроекте.Документ также предполагает введение ответственности за нарушение предлагаемого запрета в виде блокировки интернет-ресурса <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> в течение одного рабочего дня после того, как выявлено нарушение.В пояснительной записке также говорится, что в едином реестре отечественного программного обеспечения имеются данные о протоколах, которые разрешено использовать в России.Принятие законопроекта поможет выявлять сайты с неправомерной информацией, резюмируют его разработчики.Ранее законодательное собрание Башкирии и депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Рамзил Ишсарин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который дает правоохранительным органам право блокировать интернет-ресурсы, признанные экстремистскими до решения суда на основании заключения эксперта. Правительство России инициативу не поддержало. Против выступил и глава комитета Госдумы по информполитике <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>.

https://realty.ria.ru/20200804/1575351730.html

https://ria.ru/20200818/1575932392.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, александр хинштейн, общество