Всемирный день без автомобиля

Ежегодно во многих странах мира <a href="http://www.worldcarfree.net/wcfd/index.php" target="_blank">22 сентября</a> проводится Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day). Это символическая <a href="http://www.wwf.ru/resources/news/article/5398" target="_blank">акция международного уровня</a>, главной целью которой является напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому транспортному средству. Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Отдельные акции отказа от автомобилей в разных странах <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> продолжались следующие два с половиной десятка лет – до 1997 года, когда первую общенациональную акцию провела <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>. В 1998 году к ней <a href="http://ria.ru/moscow/20120922/756503169.html" target="_blank">присоединилась Франция</a>. Общеевропейский День без автомобиля был <a href="https://dront.ru/news/2017/09/21/22-sentyabrya-vsemirnyj-den-bez-avtomobilya/" target="_blank">организован в 1999 году</a> в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она <a href="http://www.mobilityweek.eu/the-campaign/" target="_blank">ежегодно</a> проводится под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a> с 16 по 22 сентября, в 2020 году она проходит под девизом <a href="https://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2020/" target="_blank">"Движение без выбросов для всех"</a> (Zero-emission mobility for all). В 2000 году сеть активистов и организаций – Всемирная Сеть движения без автомобилей провела первый международный День без автомобиля.В ряде городов принимаются меры по ограничению использования индивидуальных автомобилей для повседневной езды наряду с развитием комфортного и удобного общественного транспорта, пешеходных зон, велосипедной инфраструктуры.Многие мегаполисы мира проводят своеобразные велодемонстрации. Первое такое мероприятие было организовано в 1992 году велосипедистами <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>). Тогда в ней участвовало лишь 48 человек. Но количество демонстрантов и мест проведения пробегов быстро росло. Самое большое количество участников обычно на демонстрациях в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> (Великобритания), <a href="http://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank" data-auto="true">Сиднее</a>, <a href="http://ria.ru/location_Melbourne/" target="_blank" data-auto="true">Мельбурне</a> (оба – <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралия</a>), Сан-Франциско (США) и <a href="http://ria.ru/location_Budapest/" target="_blank" data-auto="true">Будапеште</a> (<a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрия</a>). Лозунг всех демонстраций един: <a href="http://www.wwf.ru/resources/news/article/2601" target="_blank">"Мы не мешаем движению; мы сами – движение"</a>. По приблизительным оценкам, в акции "День без автомобиля" <a href="https://russian.rt.com/article/118080" target="_blank">каждый год</a> участвуют более 100 миллионов человек в 1500 городов мира. В России первым инициативу проведения Дня без автомобиля в 2005 году поддержал <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгород</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> акция <a href="https://strelkacard.ru/project/news/303" target="_blank">проводится с 2008 года</a>. По данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, если Москва хотя бы на один день откажется от машин, вредных выбросов в атмосферу станет <a href="http://ria.ru/nature/20110921/441099367.html" target="_blank">на 2,7 тысячи тонн меньше</a>. В 2009 году к акции присоединился <a href="http://ria.ru/society/20090922/185935427.html" target="_blank">Калининград</a>. <a href="https://ria.ru/eco/20100922/278096454.html" target="_blank">В 2010 году</a> мероприятия в честь Дня без автомобиля впервые организовали сторонники Всемирного фонда дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России и местные власти в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, <a href="http://ria.ru/location_Stavropol/" target="_blank" data-auto="true">Ставрополе</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHita/" target="_blank" data-auto="true">Чите</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tambov/" target="_blank" data-auto="true">Тамбове</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a> и десятках других городов. В Москве акция проходит при поддержке ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранс</a>": в преддверии мероприятия наземный городской пассажирский транспорт готовится <a href="http://www.mosgortrans.ru/?id=554" target="_blank">к увеличению пассажиропотока</a>, а сотрудники предприятия проходят дополнительный инструктаж. В 2020 году в Москве рамках Дня без автомобиля в сентябре проводится акция "На работу на велосипеде". Посетителям на велосипедах <a href="https://bike2work.ru/bonus" target="_blank">предоставляются скидки</a> в некоторых кафе, ресторанах, веломастерских и салонах красоты. Компании, принимающие участие в акции, имеют право принять участие в <a href="https://cyclingcongress.ru/awards" target="_blank">ежегодной премии</a> за вклад в развитие велокультуры Urban Cycling Awards. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

