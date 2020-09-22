https://ria.ru/20200922/arest-1577619023.html

В Петербурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве матери

Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T18:25

2020-09-22T18:25

2020-09-22T19:52

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости.</strong> Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, суд арестовал на два месяца на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 20 ноября 2020 года", — объявил судья Красногвардейского районного суда Андрей Мальцев.Адвокат просил суд продлить задержание обвиняемого на 72 часа для подготовки и сбора документов. Суд в удовлетворении ходатайства защиты отказал.По версии следствия, 20 сентября Рубцов нанес матери множественные удары ножом из-за возникшей неприязни."Из объяснения Рубцова следователю: <...> возникла ненависть к матери, нанес удары ножом, несколько раз ударил ножом в спину, <...> просила не убивать, <...> нашел заначку, которую приготовила мать, и ушел из дома", — зачитал судья объяснения обвиняемого, данные после задержания.Сторона обвинения возражала против домашнего ареста и настаивала на аресте студента в том числе из-за того, что показания в деле, говорящие о его виновности, давал отец. Двадцатого сентября Александр Рубцов уехал на дачу, а когда вернулся, обнаружил тело жены в ванной комнате со множественными колото-резаными ранениями.Ранее сообщалось, что в <a href="http://ria.ru/location_Krasnogvardejjskijj_rajjon_4/" target="_blank" data-auto="true">Красногвардейском районе</a> было обнаружено тело женщины 1963 года рождения с ножевыми ранениями. В убийстве подозревается ее 19-летний сын, он был задержан 21 сентября на Пискаревском проспекте.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577592391.html

https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577559044.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия