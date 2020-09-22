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В Петербурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве матери
Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T18:25
2020-09-22T19:52
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости.</strong> Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, суд арестовал на два месяца на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 20 ноября 2020 года", — объявил судья Красногвардейского районного суда Андрей Мальцев.Адвокат просил суд продлить задержание обвиняемого на 72 часа для подготовки и сбора документов. Суд в удовлетворении ходатайства защиты отказал.По версии следствия, 20 сентября Рубцов нанес матери множественные удары ножом из-за возникшей неприязни."Из объяснения Рубцова следователю: &lt;...&gt; возникла ненависть к матери, нанес удары ножом, несколько раз ударил ножом в спину, &lt;...&gt; просила не убивать, &lt;...&gt; нашел заначку, которую приготовила мать, и ушел из дома", — зачитал судья объяснения обвиняемого, данные после задержания.Сторона обвинения возражала против домашнего ареста и настаивала на аресте студента в том числе из-за того, что показания в деле, говорящие о его виновности, давал отец. Двадцатого сентября Александр Рубцов уехал на дачу, а когда вернулся, обнаружил тело жены в ванной комнате со множественными колото-резаными ранениями.Ранее сообщалось, что в <a href="http://ria.ru/location_Krasnogvardejjskijj_rajjon_4/" target="_blank" data-auto="true">Красногвардейском районе</a> было обнаружено тело женщины 1963 года рождения с ножевыми ранениями. В убийстве подозревается ее 19-летний сын, он был задержан 21 сентября на Пискаревском проспекте.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/proisshestviya-1577592391.html
https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577559044.html
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве матери

18:25 22.09.2020 (обновлено: 19:52 22.09.2020)
4519
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в Петербурге, суд арестовал на два месяца на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 20 ноября 2020 года", — объявил судья Красногвардейского районного суда Андрей Мальцев.
Адвокат просил суд продлить задержание обвиняемого на 72 часа для подготовки и сбора документов. Суд в удовлетворении ходатайства защиты отказал.
По версии следствия, 20 сентября Рубцов нанес матери множественные удары ножом из-за возникшей неприязни.
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"Из объяснения Рубцова следователю: <...> возникла ненависть к матери, нанес удары ножом, несколько раз ударил ножом в спину, <...> просила не убивать, <...> нашел заначку, которую приготовила мать, и ушел из дома", — зачитал судья объяснения обвиняемого, данные после задержания.
Сторона обвинения возражала против домашнего ареста и настаивала на аресте студента в том числе из-за того, что показания в деле, говорящие о его виновности, давал отец. Двадцатого сентября Александр Рубцов уехал на дачу, а когда вернулся, обнаружил тело жены в ванной комнате со множественными колото-резаными ранениями.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе было обнаружено тело женщины 1963 года рождения с ножевыми ранениями. В убийстве подозревается ее 19-летний сын, он был задержан 21 сентября на Пискаревском проспекте.
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