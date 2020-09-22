Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
23:21 22.09.2020 (обновлено: 23:46 22.09.2020)
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© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
БЕРЛИН, 22 сен - РИА Новости. Россия ожидает получения от Германии образцов анализов, которые были взяты у Алексея Навального в Берлине, это соответствует всем международным соглашениям, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Германия тем временем отправила образцы (анализов Навального – ред.) в лаборатории во Франции, Швеции и ОЗХО. Так что мы тоже рассчитываем получить образцы. Это соответствует всем международным соглашениям. Мы удивлены, что встречаем такое сопротивление", - сказал Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung (номер за среду).
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Вчера, 13:18Сказано в эфиреЭксперт о деле Навального: немцы поняли, что все "доказательства" – фейкВ Германии не будут возбуждать уголовное дело по Алексею Навальному, поскольку инцидент произошел на территории другой страны, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Игорь Шатров.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.