Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
01:01 21.09.2020 (обновлено: 01:16 21.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский перед зданием Госдумы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский перед зданием Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в понедельник сделает вторую часть прививки от коронавируса.
В начале сентября политик сообщал агентству, что привился от COVID-19. Позже он рассказал, что после прививки с вакциной никаких побочных эффектов на себе не ощутил и ждет второй укол.
"Я уже сделал первую часть прививки "Спутник V", в понедельник 21 сентября сделаю вторую. После этого несколько дней я буду под наблюдением и через неделю сдам кровь на антитела. Как считают врачи, это даст защиту от коронавируса примерно на два года", - сказал Жириновский РИА Новости.
Он также сообщил, что еще через месяц намерен привиться от сезонного гриппа. "Сразу от трех штаммов и потом от пневмококка. И буду в безопасности от основных болезней. И то же самое я рекомендую сделать всем, чтобы не болеть. В ЛДПР все депутаты и аппарат будут делать прививку", - сказал Жириновский.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.