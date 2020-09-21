https://ria.ru/20200921/zhirinovskiy-1577526213.html

Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в понедельник сделает вторую часть прививки от коронавируса. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T01:01

2020-09-21T01:01

2020-09-21T01:16

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

нии им. гамалеи

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

лдпр

владимир жириновский

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> рассказал, что в понедельник сделает вторую часть прививки от коронавируса.В начале сентября политик сообщал агентству, что привился от COVID-19. Позже он рассказал, что после прививки с вакциной никаких побочных эффектов на себе не ощутил и ждет второй укол.Он также сообщил, что еще через месяц намерен привиться от сезонного гриппа. "Сразу от трех штаммов и потом от пневмококка. И буду в безопасности от основных болезней. И то же самое я рекомендую сделать всем, чтобы не болеть. В <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> все депутаты и аппарат будут делать прививку", - сказал Жириновский.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200907/privivka-1576859091.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", нии им. гамалеи, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, лдпр, владимир жириновский, москва, общество