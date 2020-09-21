https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577574969.html

В районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Иркутской области в районе Байкала произошло землетрясение, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T21:26

2020-09-21T21:26

2020-09-21T23:21

европейский средиземноморский сейсмологический центр

слюдянка

иркутск

россия

байкал

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в районе <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкала</a> произошло землетрясение, сообщило ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону.Там добавили, что толчки ощущались на территории 12 районов, информации о пострадавших и разрушениях не поступало, проводится обследование.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sredizemnomorskijj_sejjsmologicheskijj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Европейском средиземноморском сейсмологическом центре</a> рассказали, что землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в 18:04 по времени UTC (21:04 мск).Как пишут в соцсетях жители региона, примерно в 21:20 мск были повторные толчки.Они отмечают, что природное явление сильно ощущалось и в Усолье-Сибирском, которое находится примерно в 150 километрах от Байкала, и в Тулуне, который расположен в 470 километрах.В администрации Иркутска сообщили, что в городе ввели режим повышенной готовности. Дежурные службы собирают информацию о последствиях землетрясения, две бригады спасателей патрулируют город на случай возможных повреждений.Отмечается, что коммунальная инфраструктура и стратегические объекты работают в штатном режиме.Также в МЧС сообщили, что толчки магнитудой 2,5-3 ощущались в четырех районах Бурятии, в республике работают восемь групп по обследованию зданий и сооружений.

https://ria.ru/20200921/zemletryasenie-1577575852.html

https://ria.ru/20200919/zemletryasenie-1577475088.html

zian2 Какое землятрясение это наши новую бомбу испытывали и как всегда в тихаря 24

игорь . Да и ладно, где-то ведь надо. А там почти никого нет 21

18

слюдянка

иркутск

россия

байкал

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский средиземноморский сейсмологический центр, слюдянка, иркутск, россия, байкал, происшествия