https://ria.ru/20200921/zelenskiy-1577572750.html

Порошенко назвал Зеленского самым дорогим президентом в истории Украины

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что расходы на офис президента Украины, заложенные в проекте бюджета на РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T20:03

2020-09-21T20:03

2020-09-21T20:03

ситуация на украине

европейская солидарность

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Бывший президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, лидер партии "<a href="http://ria.ru/organization_Blok_Petra_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Европейская солидарность</a>" <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> заявил, что расходы на офис президента Украины, заложенные в проекте бюджета на следующий год, свидетельствуют, что в реальности глава государства <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю Украины.Он напомнил, что в проекте госбюджета выросли расходы на силовиков и на содержание окружения Зеленского. При этом ранее Порошенко заявил, что развитие вооруженных сил не в приоритете нынешних украинских властей, о чем, по его словам, свидетельствует, в частности, сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год."Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах. Деньги, выделенные в этом году, - на свете нет такого количества велосипедов, чтобы освоить вещи. И снова за счет налогоплательщиков… Притом что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды - аж декларация трещит, и еще не все там указано. Голобородько (герой сериала "Слуга народа", президент-учитель Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский до президентства - ред.) стал самым дорогим с точки зрения государственных расходов президентом Украины", - цитирует Порошенко пресс-служба его политсилы.Он отметил, что в бюджете планируют на 7% сократить субсидии для малообеспеченных граждан."Это притом что по всем прогнозам, рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно - и тарифы. Это притом что и в текущем году они уже на 2 миллиарда (почти 71 миллион долларов - ред.) сократили расходы на субсидии. Это значит, что наименее защищенным слоям населения - тем, кто получает сейчас субсидии, - точно придется тяжелее в 2021 году… "Я вам ничего не должен" - реализуется четкое обещание. А обещания на стадионе были выброшены в помойку сразу же после их объявления", - прогнозирует Порошенко.

https://ria.ru/20200919/poroshenko-1577490376.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире