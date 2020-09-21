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МИД Германии рассказал о втором запросе от России по ситуации с Навальным
Второй запрос к Германии о правовой помощи со стороны России по ситуации с Алексеем Навальным обрабатывается, заявила на брифинге официальный представитель МИД... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:56
2020-09-21T15:56
госпитализация алексея навального
мария адебар
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
мид германии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
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<strong>БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости.</strong> Второй запрос к <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> о правовой помощи со стороны России по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> обрабатывается, заявила на брифинге официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank" data-auto="true">Мария Адебар</a>."Состояние дел таково, что первый запрос о правовой помощи направлен в берлинские органы юстиции, второй находится в обработке и проверяется", - сказала она.Ранее минюст ФРГ подтвердил, что 14 сентября получил от <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ новый запрос о правовой помощи в связи с ситуацией с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577554941.html
https://ria.ru/20200921/koma-1577554794.html
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госпитализация алексея навального, мария адебар, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), мид германии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

МИД Германии рассказал о втором запросе от России по ситуации с Навальным

15:56 21.09.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Второй запрос к Германии о правовой помощи со стороны России по ситуации с Алексеем Навальным обрабатывается, заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Состояние дел таково, что первый запрос о правовой помощи направлен в берлинские органы юстиции, второй находится в обработке и проверяется", - сказала она.
Ранее минюст ФРГ подтвердил, что 14 сентября получил от Генпрокуратуры РФ новый запрос о правовой помощи в связи с ситуацией с Навальным.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Омский Минздрав ответил на требование Навального вернуть его одежду
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
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Госпитализация Алексея НавальногоМария АдебарАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МИД ГерманииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
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