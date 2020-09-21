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Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время
Центральный районный суд в Волгограде прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T11:22
2020-09-21T16:20
госдума рф
волгоград
волгоградская область
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 21 сен — РИА Новости.</strong> Центральный районный суд в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.<a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградская область</a> перешла на местное время (мск+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта того же года референдума. В марте 2020-го депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское, который прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России 1 июля.В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против — около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени". Проект поступил в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> на рассмотрение 22 августа.При этом в суд Волгограда поступил иск от 20 жителей города о признании постановления облдумы незаконным, поскольку оно, по утверждению истцов, затрагивает их право на комфортную жизнь.В понедельник Центральный районный суд рассмотрел иск. "Суд определил: производство по административному делу по коллективному административному иску &lt;...&gt; прекратить", — сказала судья. Она отметила, что дело прекращено, так как постановление областной думы — это законодательная инициатива, которая не нарушает права и свободу жителей региона.В течение 15 дней участники дела могут оспорить решение суда.
https://ria.ru/20200702/1573802387.html
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волгоград
волгоградская область
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госдума рф, волгоград, волгоградская область, общество

Суд отказал в иске против перехода Волгограда на московское время

11:22 21.09.2020 (обновлено: 16:20 21.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Волгоград
Города России. Волгоград - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 21 сен — РИА Новости. Центральный районный суд в Волгограде прекратил дело по коллективному иску о признании незаконным постановления депутатов о переводе местного времени на московское, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Волгоградская область перешла на местное время (мск+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта того же года референдума. В марте 2020-го депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское, который прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России 1 июля.
Магазин часов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2020
2 июля, 16:13
Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время
В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против — около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени". Проект поступил в ГД на рассмотрение 22 августа.
При этом в суд Волгограда поступил иск от 20 жителей города о признании постановления облдумы незаконным, поскольку оно, по утверждению истцов, затрагивает их право на комфортную жизнь.
В понедельник Центральный районный суд рассмотрел иск. "Суд определил: производство по административному делу по коллективному административному иску <...> прекратить", — сказала судья. Она отметила, что дело прекращено, так как постановление областной думы — это законодательная инициатива, которая не нарушает права и свободу жителей региона.
В течение 15 дней участники дела могут оспорить решение суда.
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Госдума РФВолгоградВолгоградская областьОбщество
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