https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577559305.html

Шри-Ланка ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19

Шри-Ланка находится в стадии обсуждения с российской стороной возможности приобретения вакцины от COVID-19, сообщил РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:39

2020-09-21T16:39

2020-09-21T16:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

юрий материй (посол россии на шри-ланке)

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

москва

курск

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Sri_Lanka/" target="_blank" data-auto="true">Шри-Ланка</a> находится в стадии обсуждения с российской стороной возможности приобретения вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщил РИА Новости посол страны в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Михалгаланде Дураге Ламаванса."Сейчас мы находимся в процессе обсуждения", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, не планирует ли Шри-Ланка покупать вакцину против коронавируса в России.По словам посла, министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванниараччи уже провел встречу с послом России в Шри-Ланке <a href="http://ria.ru/person_yuriy-materiy-posol-rossii-na-shri-lanke/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Материем</a>, чтобы обсудить новую вакцину, разработанную Россией для борьбы с инфекцией COVID-19, и рассмотреть возможность ее внедрения в Шри-Ланке после получения необходимых рекомендаций и одобрения Всемирной организации здравоохранения.Кроме того, дипломат добавил, что в течение последних трех месяцев стороны обсуждали друг с другом, как расширить сотрудничество в медицине, будь то вакцина или любое другое лекарство. По словам собеседника агентства, реакция медицинских учреждений обеих стран была позитивной. Посол уже посетил несколько больниц в Москве и <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курске</a>, реакция которых также была положительной."Я надеюсь, что в самое ближайшее время будет заложен фундамент для долгосрочного сотрудничества", - заключил Ламаванса.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577546309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий материй (посол россии на шри-ланке), коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, курск, шри-ланка, общество