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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577555432.html
Посол Шри-Ланки хочет привиться российской вакциной от COVID-19
Посол Шри-Ланки в РФ Михалгаланде Дураге Ламаванса намерен в ближайшее время сделать себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T15:46
2020-09-21T15:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
шри-ланка
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Посол <a href="http://ria.ru/location_Sri_Lanka/" target="_blank" data-auto="true">Шри-Ланки</a> в РФ Михалгаланде Дураге Ламаванса намерен в ближайшее время сделать себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Я готов принять вакцину "Спутник V" в самое ближайшее время, когда вернусь из Шри-Ланки. Вакцина сейчас проходит третью фазу испытаний, и я буду счастлив участвовать в ней", - сказал РИА Новости посол."Как доктор, хочу добавить, что, хотя в ряде стран за последний период было зарегистрировано некоторое снижение распространения COVID-19, мировое сообщество должно продолжать проявлять бдительность и объединять усилия, чтобы обеспечить полный контроль над этой новой инфекцией", - отметил собеседник агентства.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
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россия
шри-ланка
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, шри-ланка, в мире

Посол Шри-Ланки хочет привиться российской вакциной от COVID-19

15:46 21.09.2020
346
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Посол Шри-Ланки в РФ Михалгаланде Дураге Ламаванса намерен в ближайшее время сделать себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
"Я готов принять вакцину "Спутник V" в самое ближайшее время, когда вернусь из Шри-Ланки. Вакцина сейчас проходит третью фазу испытаний, и я буду счастлив участвовать в ней", - сказал РИА Новости посол.
"Как доктор, хочу добавить, что, хотя в ряде стран за последний период было зарегистрировано некоторое снижение распространения COVID-19, мировое сообщество должно продолжать проявлять бдительность и объединять усилия, чтобы обеспечить полный контроль над этой новой инфекцией", - отметил собеседник агентства.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияШри-ЛанкаВ мире
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