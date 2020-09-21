https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577555432.html

Посол Шри-Ланки хочет привиться российской вакциной от COVID-19

Посол Шри-Ланки в РФ Михалгаланде Дураге Ламаванса намерен в ближайшее время сделать себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T15:46

2020-09-21T15:46

2020-09-21T15:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

шри-ланка

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.</strong> Посол <a href="http://ria.ru/location_Sri_Lanka/" target="_blank" data-auto="true">Шри-Ланки</a> в РФ Михалгаланде Дураге Ламаванса намерен в ближайшее время сделать себе российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"."Я готов принять вакцину "Спутник V" в самое ближайшее время, когда вернусь из Шри-Ланки. Вакцина сейчас проходит третью фазу испытаний, и я буду счастлив участвовать в ней", - сказал РИА Новости посол."Как доктор, хочу добавить, что, хотя в ряде стран за последний период было зарегистрировано некоторое снижение распространения COVID-19, мировое сообщество должно продолжать проявлять бдительность и объединять усилия, чтобы обеспечить полный контроль над этой новой инфекцией", - отметил собеседник агентства.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V".Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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шри-ланка

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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