https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577545999.html

Жириновский сделал второй укол вакцины от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал второй укол с вакциной от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:18

2020-09-21T13:18

2020-09-21T13:18

распространение нового коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

лдпр

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> сделал второй укол с вакциной от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.В начале сентября политик сообщал агентству, что привился от COVID-19. Позже он рассказал, что после прививки с вакциной никаких побочных эффектов на себе не ощутил и ждет второй укол.Как ранее заявлял агентству лидер ЛДПР, после второй прививки он несколько дней будет находиться под наблюдением и через неделю сдаст кровь на антитела."Спасибо большое", - поблагодарил врачей Жириновский после процедуры, видео которой предоставлено пресс-службой партии.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577449462.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, лдпр, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир жириновский, общество