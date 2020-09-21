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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200921/vaktsina-1577545999.html
Жириновский сделал второй укол вакцины от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал второй укол с вакциной от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T13:18
2020-09-21T13:18
распространение нового коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
лдпр
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир жириновский
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> сделал второй укол с вакциной от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.В начале сентября политик сообщал агентству, что привился от COVID-19. Позже он рассказал, что после прививки с вакциной никаких побочных эффектов на себе не ощутил и ждет второй укол.Как ранее заявлял агентству лидер ЛДПР, после второй прививки он несколько дней будет находиться под наблюдением и через неделю сдаст кровь на антитела."Спасибо большое", - поблагодарил врачей Жириновский после процедуры, видео которой предоставлено пресс-службой партии.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, лдпр, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир жириновский, общество

Жириновский сделал второй укол вакцины от коронавируса

13:18 21.09.2020
986
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский в защитной маске на пленарном заседании Государственной думы РФ
Владимир Жириновский в защитной маске на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал второй укол с вакциной от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
В начале сентября политик сообщал агентству, что привился от COVID-19. Позже он рассказал, что после прививки с вакциной никаких побочных эффектов на себе не ощутил и ждет второй укол.
Как ранее заявлял агентству лидер ЛДПР, после второй прививки он несколько дней будет находиться под наблюдением и через неделю сдаст кровь на антитела.
"Спасибо большое", - поблагодарил врачей Жириновский после процедуры, видео которой предоставлено пресс-службой партии.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоЛДПРМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ЖириновскийОбщество
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