В Госдуме отреагировали на ультиматум США по ДСНВ
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Ультиматумы США не способствуют конструктивному диалогу Москвы и Вашингтона по вопросу ядерного сдерживания, Россия по-прежнему выступает за продление ДСНВ на ранее достигнутых условиях, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.
20 сентября, 20:26Косачев назвал подход США к ДСНВ попыткой надавить на Россию
"Ультимативный тон американского представителя относительно СНВ-3 не способствует конструктивности диалога России и США в области ядерного сдерживания. При этом наша страна остается на позиции необходимости продления данного договора на ранее достигнутых условиях в интересах международной безопасности. Мы готовы обсуждать новые форматы взаимодействия и, возможно, новые условия, но только после продления договора в его нынешних рамках", - сказал Железняк РИА Новости.
По словам политика, ДСНВ является фактически последним рубежом, который гарантирует стабильность и баланс в области ядерных вооружений, и Россия прекрасно понимает, с какой целью США пытаются пересмотреть условия договора, ставя под сомнение его продление.
23 августа, 16:12Лавров назвал условия США по сохранению ДСНВ нереалистичными
"Американские оппоненты давно ведут разработки новых видов вооружения, которые хотят беспрепятственно разрабатывать и дальше. При этом наша страна до сих пор четко следовала в русле СНВ-3, не выходя за рамки договоренностей. Есть большая вероятность, что Вашингтон снова хочет развязать себе руки и размыть соглашение, запутав его конкретное содержание пустыми и невнятными формулировками. Это похоже на забалтывание важного вопроса. Россия предпринимает все возможные дипломатические усилия для сохранения международной стабильности и предлагает США равноправный диалог, без давления и политического шантажа", - подчеркнул политик.