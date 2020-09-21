https://ria.ru/20200921/ultimatum-1577560360.html

В Госдуме отреагировали на ультиматум США по ДСНВ

Ультиматумы США не способствуют конструктивному диалогу Москвы и Вашингтона по вопросу ядерного сдерживания, Россия по-прежнему выступает за продление ДСНВ на... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:47

2020-09-21T16:47

2020-09-21T16:47

маршалл биллингсли

дональд трамп

сергей железняк

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Ультиматумы США не способствуют конструктивному диалогу Москвы и Вашингтона по вопросу ядерного сдерживания, Россия по-прежнему выступает за продление ДСНВ на ранее достигнутых условиях, заявил член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_ZHeleznjak/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Железняк</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Ультимативный тон американского представителя относительно СНВ-3 не способствует конструктивности диалога России и США в области ядерного сдерживания. При этом наша страна остается на позиции необходимости продления данного договора на ранее достигнутых условиях в интересах международной безопасности. Мы готовы обсуждать новые форматы взаимодействия и, возможно, новые условия, но только после продления договора в его нынешних рамках", - сказал Железняк РИА Новости.По словам политика, ДСНВ является фактически последним рубежом, который гарантирует стабильность и баланс в области ядерных вооружений, и Россия прекрасно понимает, с какой целью <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пытаются пересмотреть условия договора, ставя под сомнение его продление."Американские оппоненты давно ведут разработки новых видов вооружения, которые хотят беспрепятственно разрабатывать и дальше. При этом наша страна до сих пор четко следовала в русле СНВ-3, не выходя за рамки договоренностей. Есть большая вероятность, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> снова хочет развязать себе руки и размыть соглашение, запутав его конкретное содержание пустыми и невнятными формулировками. Это похоже на забалтывание важного вопроса. Россия предпринимает все возможные дипломатические усилия для сохранения международной стабильности и предлагает США равноправный диалог, без давления и политического шантажа", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20200920/snv-1577522470.html

https://ria.ru/20200823/razoruzhenie-1576203540.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маршалл биллингсли, дональд трамп, сергей железняк, вашингтон (город), сша, в мире