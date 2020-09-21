https://ria.ru/20200921/ukraina-1577526527.html
Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
Сокращение финансирования медицины на Украине из-за "тварей" в лице киевских властей грозит катастрофой для населения, считает экс-министр транспорта и связи... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T01:57
2020-09-21T01:57
2020-09-21T01:58
ситуация на украине
евгений червоненко
украина
в мире
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В Киеве рассказали о тварях, уничтожающих украинскую нацию
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Сокращение финансирования медицины на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> из-за "тварей" в лице киевских властей грозит катастрофой для населения, считает экс-министр транспорта и связи страны <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_CHervonenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Червоненко</a>.По словам политика, на Украине якобы работают только восемь венерологических диспансеров, а особое беспокойство у Червоненко вызывает ситуация с лечением туберкулеза в стране.Политик обратил внимание также и на проблемы в психиатрии. По его словам, статистика по суицидам в стране несравнима с коронавирусом. Огромное количество психически нездоровых людей, которые должны быть под наблюдением, из-за нехватки государственного финансирования лечатся амбулаторно, что, по мнению экс-министра, опасно для других жителей страны."Но эти твари, они за деньги продадут нацию", — заключил политик.
https://ria.ru/20200919/ukraina-1577470722.html
never ever
В России не намного лучше, много частных клиник, а больницы в разрухе, лекарства дорогие, врачи безразличные и малокомпетентные.
249
Лысый Кучерявый
"Огромное количество психически нездоровых людей". Это точно, один большой Бедлам.
155
21
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, евгений червоненко, украина, в мире