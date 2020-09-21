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https://ria.ru/20200921/ukraina-1577526527.html
Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
Сокращение финансирования медицины на Украине из-за "тварей" в лице киевских властей грозит катастрофой для населения, считает экс-министр транспорта и связи... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T01:57
2020-09-21T01:58
ситуация на украине
евгений червоненко
украина
в мире
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В Киеве рассказали о тварях, уничтожающих украинскую нацию
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Сокращение финансирования медицины на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> из-за "тварей" в лице киевских властей грозит катастрофой для населения, считает экс-министр транспорта и связи страны <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_CHervonenko/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Червоненко</a>.По словам политика, на Украине якобы работают только восемь венерологических диспансеров, а особое беспокойство у Червоненко вызывает ситуация с лечением туберкулеза в стране.Политик обратил внимание также и на проблемы в психиатрии. По его словам, статистика по суицидам в стране несравнима с коронавирусом. Огромное количество психически нездоровых людей, которые должны быть под наблюдением, из-за нехватки государственного финансирования лечатся амбулаторно, что, по мнению экс-министра, опасно для других жителей страны."Но эти твари, они за деньги продадут нацию", — заключил политик.
https://ria.ru/20200919/ukraina-1577470722.html
В России не намного лучше, много частных клиник, а больницы в разрухе, лекарства дорогие, врачи безразличные и малокомпетентные.
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"Огромное количество психически нездоровых людей". Это точно, один большой Бедлам.
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украина
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ситуация на украине, евгений червоненко, украина, в мире

Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию

01:57 21.09.2020 (обновлено: 01:58 21.09.2020)
50028
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сокращение финансирования медицины на Украине из-за "тварей" в лице киевских властей грозит катастрофой для населения, считает экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.
По словам политика, на Украине якобы работают только восемь венерологических диспансеров, а особое беспокойство у Червоненко вызывает ситуация с лечением туберкулеза в стране.

"Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат", — отметил он в эфире телеканала "112".

Политик обратил внимание также и на проблемы в психиатрии. По его словам, статистика по суицидам в стране несравнима с коронавирусом. Огромное количество психически нездоровых людей, которые должны быть под наблюдением, из-за нехватки государственного финансирования лечатся амбулаторно, что, по мнению экс-министра, опасно для других жителей страны.
"Но эти твари, они за деньги продадут нацию", — заключил политик.
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Обсудить21
Ситуация на УкраинеЕвгений ЧервоненкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В России не намного лучше, много частных клиник, а больницы в разрухе, лекарства дорогие, врачи безразличные и малокомпетентные.
21 сентября, 04:11
never evernever ever
500176185
"Огромное количество психически нездоровых людей". Это точно, один большой Бедлам.
21 сентября, 04:03
ЛКЛысый Кучерявый
120101503
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