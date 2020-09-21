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Роскачество повторно проверило филе трески
Роскачество по итогам повторной проверки филе трески пришло к выводу об отсутствии фальсификата в этой продукции через подмену более дешевым видом рыбы, но... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T08:51
2020-09-21T08:51
роскачество
здоровье - общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> по итогам повторной проверки филе трески пришло к выводу об отсутствии фальсификата в этой продукции через подмену более дешевым видом рыбы, но выявило нарушения в маркировке, связанные с информацией о массе продукта, следует из сообщения организации.Предыдущие исследования проводились в 2016 и 2017 годах, а главным нарушением была фальсификация продукции - подмена атлантической трески более дешевым видом рыбы. Исследование 2020 года показало, что у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному."Эксперты не обнаружили видовой подмены рыбы (замена атлантической трески более дешевыми минтаем или пикшей) - у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному", - сообщается в пресс-релизе.Компания, в продукции которой в прошлый раз была выявлена видовая подмена, устранила этот недостаток, но допустила новое нарушение. "Масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствовала фактической: в маркировке - 400 грамм, а по факту - 385,2 грамм", - говорится в сообщении.Кроме того, из-за несоответствия фактической и заявленной массы понижен рейтинг продукции еще одной торговой марки. "Причина - номинальная масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствует фактической: в маркировке - 700 грамм, а по факту - 658,6 грамм", - сообщает Роскачество.Образцы замороженного филе трески семи торговых марок были проверены по 27 показателям качества и безопасности на наличие потенциально небезопасных веществ, патогенных микроорганизмов и бактерий, также оценивались органолептические показатели и соответствие маркировки. Продукция двух торговых марок получила максимальный балл, еще один производитель устранил несоответствия в маркировке по массе нетто, а вид рыбы соответствует заявленному у всех производителей, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200831/kolbasa-1576506271.html
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роскачество, здоровье - общество, экономика

Роскачество повторно проверило филе трески

08:51 21.09.2020
1054
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкФиле трески
Филе трески - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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Филе трески. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Роскачество по итогам повторной проверки филе трески пришло к выводу об отсутствии фальсификата в этой продукции через подмену более дешевым видом рыбы, но выявило нарушения в маркировке, связанные с информацией о массе продукта, следует из сообщения организации.
Предыдущие исследования проводились в 2016 и 2017 годах, а главным нарушением была фальсификация продукции - подмена атлантической трески более дешевым видом рыбы. Исследование 2020 года показало, что у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному.
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"Эксперты не обнаружили видовой подмены рыбы (замена атлантической трески более дешевыми минтаем или пикшей) - у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному", - сообщается в пресс-релизе.
Компания, в продукции которой в прошлый раз была выявлена видовая подмена, устранила этот недостаток, но допустила новое нарушение. "Масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствовала фактической: в маркировке - 400 грамм, а по факту - 385,2 грамм", - говорится в сообщении.
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Кроме того, из-за несоответствия фактической и заявленной массы понижен рейтинг продукции еще одной торговой марки. "Причина - номинальная масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствует фактической: в маркировке - 700 грамм, а по факту - 658,6 грамм", - сообщает Роскачество.
Образцы замороженного филе трески семи торговых марок были проверены по 27 показателям качества и безопасности на наличие потенциально небезопасных веществ, патогенных микроорганизмов и бактерий, также оценивались органолептические показатели и соответствие маркировки. Продукция двух торговых марок получила максимальный балл, еще один производитель устранил несоответствия в маркировке по массе нетто, а вид рыбы соответствует заявленному у всех производителей, говорится в сообщении.
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РоскачествоЗдоровье - ОбществоЭкономика
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