https://ria.ru/20200921/treska-1577529677.html

Роскачество повторно проверило филе трески

Роскачество по итогам повторной проверки филе трески пришло к выводу об отсутствии фальсификата в этой продукции через подмену более дешевым видом рыбы, но... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T08:51

2020-09-21T08:51

2020-09-21T08:51

роскачество

здоровье - общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151901/25/1519012577_0:143:3072:1871_1400x0_80_0_0_2f6da20d81925be8d78415b40c5e0ea3.jpg

<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> по итогам повторной проверки филе трески пришло к выводу об отсутствии фальсификата в этой продукции через подмену более дешевым видом рыбы, но выявило нарушения в маркировке, связанные с информацией о массе продукта, следует из сообщения организации.Предыдущие исследования проводились в 2016 и 2017 годах, а главным нарушением была фальсификация продукции - подмена атлантической трески более дешевым видом рыбы. Исследование 2020 года показало, что у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному."Эксперты не обнаружили видовой подмены рыбы (замена атлантической трески более дешевыми минтаем или пикшей) - у всех производителей вид рыбы соответствует заявленному", - сообщается в пресс-релизе.Компания, в продукции которой в прошлый раз была выявлена видовая подмена, устранила этот недостаток, но допустила новое нарушение. "Масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствовала фактической: в маркировке - 400 грамм, а по факту - 385,2 грамм", - говорится в сообщении.Кроме того, из-за несоответствия фактической и заявленной массы понижен рейтинг продукции еще одной торговой марки. "Причина - номинальная масса нетто рыбы без глазури, указанная в маркировке, не соответствует фактической: в маркировке - 700 грамм, а по факту - 658,6 грамм", - сообщает Роскачество.Образцы замороженного филе трески семи торговых марок были проверены по 27 показателям качества и безопасности на наличие потенциально небезопасных веществ, патогенных микроорганизмов и бактерий, также оценивались органолептические показатели и соответствие маркировки. Продукция двух торговых марок получила максимальный балл, еще один производитель устранил несоответствия в маркировке по массе нетто, а вид рыбы соответствует заявленному у всех производителей, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200831/kolbasa-1576506271.html

https://ria.ru/20200907/khleb-1576855630.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, здоровье - общество, экономика