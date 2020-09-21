https://ria.ru/20200921/tomsk-1577528926.html

Журналист РИА Новости проверила на себе безопасность номера Навального

Сотрудники отеля Xander в Томске в один голос убеждают постояльцев не верить тому, что пишут о гостинице и "отравленных" бутылках в номере Алексея Навального... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T08:14

2020-09-21T08:14

2020-09-21T08:16

госпитализация алексея навального

константин тимофеев

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

новосибирск

берлин (город)

общество

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<strong>ТОМСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Сотрудники отеля Xander в Томске в один голос убеждают постояльцев не верить тому, что пишут о гостинице и "отравленных" бутылках в номере <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Кроме того, они утверждают, что Роспотребнадзор во время обследования помещения ничего подозрительного не обнаружил. Корреспондент РИА Новости провел два дня в том самом номере и проверил на себе его безопасность.В четверг в официальном аккаунте Навального в <a href="https://www.instagram.com/navalny/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> появилось заявление, что яд "Новичок", которым якобы его отравили, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также там сообщается, что после того как сотрудники ФБК узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого блогер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под гостиничной воды. В заявлении говорится, что бутылки были переданы в немецкую лабораторию, где спустя две недели были обнаружены следы яда. В кабмине ФРГ заявили, что видели видео о бутылках, приняли его к сведению, но по существу не прокомментировали.Номер 239"Вот ваш ключ", - протянула менеджер отеля Xander корреспонденту РИА Новости пластиковую карточку, на обороте которой стояла цифра 239. На всякий случай корреспондент уточнил, а не тот ли это номер, где останавливался в Томске Алексей Навальный. Девушка только улыбнулась и сказала, что не стоит верить слухам и журналистам.Уже в номере корреспонденту РИА Новости стало понятно, что это именно та самая комната, где было снято видео сотрудников ФБК – та же планировка, та же мебель. В номере стояла вода той же марки, только была всего одна бутылка. Как пояснила горничная, количество бутылок зависит от количества проживающих в номере, раз в сутки запас воды пополняется."А комнаты мы тщательно убираем после всех постояльцев, нам не говорят, кто там жил. Уборку делаем в порядке очереди после освобождения номеров", - пояснила женщина.Но сомнения все же оставались: вдруг в отеле есть несколько одинаковых номеров. Но одна из администраторов подтвердила предположения и попыталась убедить в безопасности комнаты. По ее словам, люди из окружения Навального в присутствии одной из представительниц администрации гостиницы осматривали помещение и упаковывали бутылки. Менеджер просила ничего не трогать до приезда полиции, но ее никто не стал слушать."Не переживайте за номер, отель работает, нас не закрывали. Если бы что-то было, мы бы уже не работали", - сообщила девушка. По ее словам, специалисты Роспотребнадзора брали смывы и ничего опасного не обнаружили.На вопрос, как посторонние люди попали в бывший номер Навального, администратор сообщила, что сотрудники ФБК рассказали ей о том, что случилось с блогером в самолете, и после совещания с руководством отеля было принято решение показать им комнату.Администратор признается, что история с бутылками для нее стала настоящим шоком."Воду мы заказываем у проверенного поставщика. Это очень популярная вода, везде продается. Почему столько бутылок оказалось в номере, я не знаю. Он (Навальный – ред.) заселялся в номер один", - сообщила администратор.Корреспондент РИА Новости через администратора попросила о встрече с руководством или владельцами гостиницы, чтобы поговорить о произошедшем накануне ЧП, но реакции с их стороны не последовало.Тайны следствияДо появления версии отравления веществом на бутылках из гостиницы были и другие предположения, где и от чего мог пострадать Навальный. Так, 11 сентября транспортная полиция сообщала, что следователям удалось установить хронологию событий и места, где бывал Алексей Навальный в Томске. Кроме гостиницы, по данным ведомства, он посещал съемную квартиру, где провел встречу со своими сторонниками, кофейню в аэропорту Томска. И именно в этих местах, отмечала полиция, Навальный ел, пил и употреблял алкоголь.Чтобы узнать, что делал в квартире блогер, корреспондент РИА Новости обратилась к руководителю штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой, но та отказалась встречаться и даже разговаривать по телефону, сославшись на то, что беседу с журналистом нужно согласовывать с пресс-секретарем политика Кирой Ярмыш. На звонки она не ответила."Венская кофейня" в зоне вылета аэропорта Томска, где 20 августа Алексей Навальный пил чай перед посадкой в самолёт, продолжает работать. Заведение закрывалось на неделю после происшествия. В воскресенье утром с клиентами работали двое - парень и девушка. Молодой человек сообщил РИА Новости, что работает всего неделю и об инциденте с Навальным у них есть указание ни с кем не говорить, хотя, сказал он, многие интересуются. А его коллега отказалась разговаривать и даже пригрозила вызвать полицию, если журналист не перестанет задавать вопросы о том, как изменилась работа кафе после ЧП. Директор "Венской кофейни" Петр Филоненко, который ранее активно общался с прессой, теперь же против того, чтобы давать какие-либо комментарии.Подробности доследственной проверки, которую проводит линейный отдел полиции в <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томске</a>, остаются закрытыми. Пресс-секретарь, чей номер телефона указан на сайте ведомства, несколько дней не берет трубку, а в головном управлении в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> комментировать что-либо отказались.Путешествие в КафтанчиковоСело Кафтанчиково расположено в 15 километрах от Томска, именно здесь, как утверждали Telegram-каналы, отдыхал накануне происшествия Алексей Навальный. Жители села в разговоре с корреспондентом РИА Новости говорили, что действительно слышали, что Навальный был у них, заходил в один из магазинов и даже с кем-то фотографировался на память.Правда, ни в одном из трех магазинов политика продавщицы лично не видели. Но в самом крупном торговом центре села работница заявила, что к ним приезжали следователи и изъяли записи с камер видеонаблюдения. О том, что Навальный делал в Кафтанчиково, рассказывал адвокат Антон Тимофеев, который сотрудничает с местным штабом Навального. Скорее всего, именно он участвовал в изъятии бутылок "с ядом" из отеля. На своей странице в Facebook 21 августа он сообщал, что Навальный попросил отвезти его куда-нибудь искупаться, и он отвез его поздно вечером на берег реки Томь в Кафтанчиково, где сам проживает. По словам <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Timofeev/" target="_blank" data-auto="true">Тимофеева</a>, в воде Алексей пробыл всего 10 минут, окунулся и отправился в город, а сам адвокат остался в селе. При этом, утверждает Тимофеев, Навальный был трезв и больше никуда не заходил.Рассказать подробности визита Навального и в Томск, и в Кафтанчиково журналисту РИА Новости Тимофеев отказался.Жители Кафтанчиково не смогли пояснить, купался или не купался Навальный, никто из собеседников не видел его на берегу. А один из мужчин вообще засомневался, что 20 августа можно было окунаться в реку. Хоть погода была жаркая, но вот в воду бы он сам не полез."Вода уже холодная в это время, мы не купаемся, только если после двух стаканов", - сказал житель села.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

https://ria.ru/20200918/peskov-1577449928.html

https://ria.ru/20200921/proverka-1577528133.html

https://ria.ru/20200918/navalnyy-1577440777.html

https://ria.ru/20200921/kofeynya-1577528045.html

https://ria.ru/20200918/butylka-1577418763.html

https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577409382.html

Арсений Новиков Не так страшен отель в Томске, как клиника Шарите в Германии..... 23

Dimon Трампов Администрации гостиницы надо в суд подать на Навального за клевету о ядах в гостиничных номерах, если это не соответствует правде. 10

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москва

новосибирск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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