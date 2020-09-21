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https://ria.ru/20200921/telegram-1577549444.html
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:18
2020-09-21T14:18
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a> из нескольких стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank">Downdetector</a>, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 13.34 мск. При этом наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, а также в Белоруссии, Польше, Венгрии, Сингапуре и других странах.Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (92%) и проблемы с отправкой сообщений (5%).Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20200814/1575807249.html
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РИА Новости
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telegram (приложение), павел дуров, технологии

В работе Telegram произошел сбой

14:18 21.09.2020
452
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пользователи Telegram из нескольких стран, включая Россию, сообщают о сбое в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 13.34 мск. При этом наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, а также в Белоруссии, Польше, Венгрии, Сингапуре и других странах.
Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (92%) и проблемы с отправкой сообщений (5%).
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 20:46
В Telegram появилась новая функция
1550104
Обсудить3
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