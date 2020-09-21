https://ria.ru/20200921/tailand-1577531014.html

В Таиланде в конце сентября заканчивается визовая амнистия для туристов

Иностранных туристов, застрявших в Таиланде с марта в связи с пандемией COVID-19 и не продливших визы, с 26 сентября ожидает арест, пребывание в иммиграционной... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:13

2020-09-21T12:13

2020-09-21T12:13

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<strong>БАНГКОК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Иностранных туристов, застрявших в Таиланде с марта в связи с пандемией COVID-19 и не продливших визы, с 26 сентября ожидает арест, пребывание в иммиграционной тюрьме и депортация с внесением в черные списки.Об этом заявил заместитель пресс-секретаря полицейского Иммиграционного бюро Таиланда полковник Паккапхонг Сай-Убон, слова которого приводит Bangkok Post.В то же время получить новую визу, в том числе долгосрочную туристическую, не выезжая из страны, невозможно. При этом международное авиасообщение с Таиландом, за исключением вывозных рейсов, пока не возобновлено, а сухопутные и морские границы королевства по-прежнему закрыты."По иммиграционному законодательству, нахождение в стране после окончания срока действия визы карается тюремным заключением и штрафом", — заявил Сай-Убон. Он добавил, что нарушители депортируются в их страны и вносятся в черные списки, запрещающие посещения Таиланда на длительные сроки.Так, за 90 дней нахождения в стране после окончания визы или безвизового разрешения на пребывание, нарушитель лишается права въезда в Таиланд на один год. Продолжительность бана зависит от срока нелегального нахождения в стране. В случае 10-летнего "перестоя" визы, турист пожизненно не сможет въехать в королевство, напомнил заместитель пресс-секретаря Иммиграционной полиции.По его словам, в настоящее время на территории Таиланда остаются около 150 тысяч иностранных граждан, легальные сроки пребывания которых в стране давно закончились.Визовая амнистия в связи с прекращением пассажирских авиаперевозок из-за пандемии COVID-19 продлевалась в Таиланде несколько раз. По словам полковника Сай-Убона, 26 сентября она закончится."Многие иностранные туристы предпочитают оставаться в Таиланде и не пользуются вывозными авиарейсами, так как в их странах большое количество заболевших COVID-19, и пандемия пока продолжается. Но, по закону, нахождение в королевстве после окончания визы или разрешения —это правонарушение", — заявил чиновник.

https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html

https://ria.ru/20190927/1559095380.html

https://ria.ru/20191026/1560156397.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, визы, новости - туризм, таиланд