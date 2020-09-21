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В Петербурге нашли части детского скелета на чердаке
Фрагменты детского скелета обнаружили во время кровельных работ на чердаке в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T14:17
2020-09-21T14:17
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости.</strong> Фрагменты детского скелета обнаружили во время кровельных работ на чердаке в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 19 сентября во время производства кровельных работ на чердаке одного из домов, расположенного на Обводном канале, фрагментов скелета ребенка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200921/telo-1577543249.html
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге нашли части детского скелета на чердаке

14:17 21.09.2020
1700
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Фрагменты детского скелета обнаружили во время кровельных работ на чердаке в Петербурге, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 19 сентября во время производства кровельных работ на чердаке одного из домов, расположенного на Обводном канале, фрагментов скелета ребенка", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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