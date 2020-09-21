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https://ria.ru/20200921/sigarety-1577556303.html
Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты
Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T16:00
2020-09-21T16:00
россия
антон силуанов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> ранее разработал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. По словам министра финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Силуанова</a>, это приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей."Это наш долгосрочный такой тренд, мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри Российской Федерации, даем отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России. Поэтому в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, почему предлагается резко повысить акцизы на табак, а не на алкоголь."В части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и соответственно здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", - продолжил замминистра.Сазанов отметил, что Минфин осознает риски возможного роста объема нелегального рынка табака в связи с планируемыми изменениями ставок. "Поэтому совместно с Минсельхозом будем прорабатывать перечень мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака", - добавил он.
https://ria.ru/20200917/sigarety-1577384243.html
Чтобы люди не курили не акцизы надо повышать, а прививать здоровый образ жизни, бесплатные кружки и тд, а это лишь прикрытие что в очередной раз обобрать народ
20
Уже было такое. Будут выращивать самосад и будут контрабандой возить мимо налогов. Привет, снова 90-е
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, антон силуанов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

16:00 21.09.2020
1807
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗнак "курение запрещено"
Знак курение запрещено - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Минфин ранее разработал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, это приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей.
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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"Это наш долгосрочный такой тренд, мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри Российской Федерации, даем отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России. Поэтому в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, почему предлагается резко повысить акцизы на табак, а не на алкоголь.
"В части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и соответственно здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", - продолжил замминистра.
Сазанов отметил, что Минфин осознает риски возможного роста объема нелегального рынка табака в связи с планируемыми изменениями ставок. "Поэтому совместно с Минсельхозом будем прорабатывать перечень мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака", - добавил он.
240011085
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РоссияАнтон СилуановМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Чтобы люди не курили не акцизы надо повышать, а прививать здоровый образ жизни, бесплатные кружки и тд, а это лишь прикрытие что в очередной раз обобрать народ
21 сентября, 16:54
ВВВячеслав Володько
1800002
Уже было такое. Будут выращивать самосад и будут контрабандой возить мимо налогов. Привет, снова 90-е
21 сентября, 16:07
ИВЗ ГОРИВЗ ГОР
1700002
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