https://ria.ru/20200921/sigarety-1577556303.html

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T16:00

2020-09-21T16:00

2020-09-21T16:00

россия

антон силуанов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> ранее разработал поправки в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставку акциза на сигареты предлагается повысить на 20% от текущего уровня вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК. По словам министра финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Силуанова</a>, это приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей."Это наш долгосрочный такой тренд, мы поддерживаем развитие виноградарства и виноделия внутри Российской Федерации, даем отрицательные акцизы на виноград для того, чтобы стимулировать развитие этих отраслей в России. Поэтому в этой связи индексировать на них параллельно ставки акциза было бы не совсем корректно", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, почему предлагается резко повысить акцизы на табак, а не на алкоголь."В части табака уже доказанная мера, что чем выше стоимость сигарет, тем меньше потребление табака, и соответственно здесь это наше действие согласовано с политикой государства по сокращению потребления табака внутри Российской Федерации", - продолжил замминистра.Сазанов отметил, что Минфин осознает риски возможного роста объема нелегального рынка табака в связи с планируемыми изменениями ставок. "Поэтому совместно с Минсельхозом будем прорабатывать перечень мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака", - добавил он.

https://ria.ru/20200917/sigarety-1577384243.html

Вячеслав Володько Чтобы люди не курили не акцизы надо повышать, а прививать здоровый образ жизни, бесплатные кружки и тд, а это лишь прикрытие что в очередной раз обобрать народ 20

ИВЗ ГОР Уже было такое. Будут выращивать самосад и будут контрабандой возить мимо налогов. Привет, снова 90-е 19

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон силуанов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика