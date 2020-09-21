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"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
В латвийском городе Лиепае закрылся последний рыбоконсервный завод Kolumbija Ltd, рассказал в интервью Sputnik Латвия уже бывший владелец предприятия Игорь... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T00:58
2020-09-21T00:58
латвия
рига
израиль
в мире
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"Никому ничего не нужно": в Латвии закрылся еще один шпротный завод
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank">латвийском</a> городе Лиепае закрылся последний рыбоконсервный завод Kolumbija Ltd, рассказал в интервью <a href="https://lv.sputniknews.ru/economy/20200917/14379388/Gosudarstvo-podstavilo-ne-plecho-a-podnozhku-Liepayskiy-rybokonservnyy-zavod-zakryt.html" target="_blank">Sputnik Латвия</a> уже бывший владелец предприятия Игорь Крупник.Латвийский предприниматель, у которого есть российский и израильский паспорт, признался, что устал бороться с системой и решил вместе с семьей навсегда улететь в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>.Он признался, что ему жалко сотрудников предприятия, которые отстояли на бирже труда все лето."С администратором банка я не смог договориться. Просил дать гарантии работы до 1 июня 2021 года, но он отказал. А ведь мы ничего не просили — только предоставить возможность работать", — посетовал бизнесмен.Ранее <a href="https://ria.ru/20200423/1570455019.html" target="_blank">сообщалось</a>, что Kolumbija Ltd должна была с июня приостановить производство из-за ситуации с COVID-19 на три месяца. Предприятие существовало с 1892 года.
https://ria.ru/20200920/latviya-1577498246.html
Печально когда закрываются предприятия с вековой историей
201
Например, в этом и предыдущем году: Крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод запустили на острове Шикотан. Новый рыбоперерабатывающий завод открылся в Предтеченске. Новый рыбоперерабатывающий завод с проектной мощностью 16,8 тысячи тонн открылся в Архангельске. В Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод мирового уровня. В Приморье открылся крупнейший в регионе рыбоперерабатывающий завод.
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латвия
рига
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латвия, рига, израиль, в мире

"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод

00:58 21.09.2020
60098
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛатвийские шпроты могут запретить в ТС
Латвийские шпроты могут запретить в ТС - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В латвийском городе Лиепае закрылся последний рыбоконсервный завод Kolumbija Ltd, рассказал в интервью Sputnik Латвия уже бывший владелец предприятия Игорь Крупник.

"Тему Лиепайского завода я закрыл первого сентября, теперь там всем будут заправлять администраторы неплатежеспособности Trasta komercbanka", — пояснил он.

Латвийский предприниматель, у которого есть российский и израильский паспорт, признался, что устал бороться с системой и решил вместе с семьей навсегда улететь в Израиль.

"В Латвии никому ничего не нужно. По сути, теперь это брошенная земля, а самого завода больше нет. На территории только охрана, да и та приезжает из Риги", — отметил Крупник.

Он признался, что ему жалко сотрудников предприятия, которые отстояли на бирже труда все лето.
"С администратором банка я не смог договориться. Просил дать гарантии работы до 1 июня 2021 года, но он отказал. А ведь мы ничего не просили — только предоставить возможность работать", — посетовал бизнесмен.
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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Ранее сообщалось, что Kolumbija Ltd должна была с июня приостановить производство из-за ситуации с COVID-19 на три месяца. Предприятие существовало с 1892 года.
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Обсудить103
ЛатвияРигаИзраильВ мире
Популярные комментарии
Печально когда закрываются предприятия с вековой историей
21 сентября, 01:31
Михаил МаксимовМихаил Максимов
13920221118
Например, в этом и предыдущем году: Крупнейший в России рыбоперерабатывающий завод запустили на острове Шикотан. Новый рыбоперерабатывающий завод открылся в Предтеченске. Новый рыбоперерабатывающий завод с проектной мощностью 16,8 тысячи тонн открылся в Архангельске. В Мурманской области открылся рыбоперерабатывающий завод мирового уровня. В Приморье открылся крупнейший в регионе рыбоперерабатывающий завод.
21 сентября, 03:44
ТЕТ Ершов
5002001
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