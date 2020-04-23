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2020-04-23T12:16
https://ria.ru/20200423/1570455019.html
В Латвии из-за COVID-19 приостановит производство рыбоконсервный завод
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РИА Новости

В Латвии из-за COVID-19 приостановит производство рыбоконсервный завод

12:15 23.04.2020 (обновлено: 12:16 23.04.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов
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РИГА, 23 апр - РИА Новости. Рыбоконсервный завод Kolumbija Ltd в латвийской Лиепае с 1 июня останавливает производство, пока ориентировочно до 15 сентября, сообщил глава завода Игорь Крупник.
"Лиепая остается без производства рыбных консервов - глава завода Kolumbija Ltd Игорь Крупник с первого июня останавливает предприятие. Пока на три с половиной месяца – ориентировочно до 15 сентября", - говорится в сообщении агентства.
Как пишет Sputnik, около 80 сотрудников единственного в Лиепае рыбоконсервного завода пойдут на биржу труда, в штате останется человек пять. Крупник уточнил, что запуститься осенью Kolumbija Ltd еще сможет - в холодильнике оставят мороженую рыбу, но для этого в Латвии должны появиться механизмы помощи бизнесу.
"Нужны реальные механизмы поддержки. Отменить, наконец, КОЗ (компонент обязательной закупки электроэнергии), он больше, чем само электричество, которое и так недешевое. Также очень большая цена на газ, а это 20% стоимости. Нужно субсидирование рабочих мест, как в других странах, возврат НДС экспортерам не через 45 дней, а через три, как в Эстонии, полная оплата больничных государством, как в других странах", - отметил Крупник.
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Он уверен, что пандемия коронавируса и последовавшие карантинные меры ведут к стагнации рынка и не на месяц-другой, а на 3-5 лет, добавляет Sputnik.
"Без этих механизмов поддержки не только мы - все латвийские заводы работать не смогут. Поэтому будем смотреть, как наше государство перейдет от слов к делу, и будем решать, стоит запускать производство или переносить его в более адекватную страну. А работать мы научились и на мороженой рыбе. Теперь все равно, где будет завод - в Латвии или в Израиле, но точно там, где производителя будут больше любить", - подчеркнул Крупник.
Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 778. В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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