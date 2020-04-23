В Латвии из-за COVID-19 приостановит производство рыбоконсервный завод

РИГА, 23 апр - РИА Новости. Рыбоконсервный завод Kolumbija Ltd в латвийской Лиепае с 1 июня останавливает производство, пока ориентировочно до 15 сентября, сообщил глава завода Игорь Крупник.

"Лиепая остается без производства рыбных консервов - глава завода Kolumbija Ltd Игорь Крупник с первого июня останавливает предприятие. Пока на три с половиной месяца – ориентировочно до 15 сентября", - говорится в сообщении агентства.

Как пишет Sputnik , около 80 сотрудников единственного в Лиепае рыбоконсервного завода пойдут на биржу труда, в штате останется человек пять. Крупник уточнил, что запуститься осенью Kolumbija Ltd еще сможет - в холодильнике оставят мороженую рыбу, но для этого в Латвии должны появиться механизмы помощи бизнесу.

"Нужны реальные механизмы поддержки. Отменить, наконец, КОЗ (компонент обязательной закупки электроэнергии), он больше, чем само электричество, которое и так недешевое. Также очень большая цена на газ, а это 20% стоимости. Нужно субсидирование рабочих мест, как в других странах, возврат НДС экспортерам не через 45 дней, а через три, как в Эстонии , полная оплата больничных государством, как в других странах", - отметил Крупник.

Он уверен, что пандемия коронавируса и последовавшие карантинные меры ведут к стагнации рынка и не на месяц-другой, а на 3-5 лет, добавляет Sputnik.

"Без этих механизмов поддержки не только мы - все латвийские заводы работать не смогут. Поэтому будем смотреть, как наше государство перейдет от слов к делу, и будем решать, стоит запускать производство или переносить его в более адекватную страну. А работать мы научились и на мороженой рыбе. Теперь все равно, где будет завод - в Латвии или в Израиле , но точно там, где производителя будут больше любить", - подчеркнул Крупник.

Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 778. В республике действует режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают школы и вузы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.