https://ria.ru/20200921/senator-1577534984.html

Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки

Вступивший в должность губернатора Камчатки Владимир Солодов назначил представителем правительства региона в Совете Федерации действующего сенатора Бориса... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T10:55

2020-09-21T10:55

2020-09-21T10:55

владимир солодов

совет федерации рф

единая россия

камчатский край

политика

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости.</strong> Вступивший в должность губернатора Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> назначил представителем правительства региона в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> действующего сенатора Бориса Невзорова, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Да, Невзоров назначен", - сказал собеседник.Борис Невзоров был назначен сенатором от Камчатки в начале 2012 года.Невзоров родился 21 сентября 1955 года в городе Мичуринске Тамбовской области. Образование высшее, в 1984 году закончил Московский Всесоюзный заочный юридический институт, юрист-правовед, кандидат экономических наук, профессор Академии военных наук.С 1991 года Невзоров занимался коммерческой деятельностью. С 2000 по 2007 год - глава Усть-Камчатского районного муниципального образования. С 2001 года по декабрь 2007 года - депутат совета народных депутатов Камчатской области. В декабре 2007 года избран председателем законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a>, в декабре 2011 года - депутатом законодательного собрания Камчатского края.Кандидат экономических наук, профессор Академии военных наук. Секретарь политсовета Камчатского регионального отделения партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".

https://ria.ru/20200921/kamchatka-1577533191.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, совет федерации рф, единая россия, камчатский край, политика