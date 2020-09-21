В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального
07:26 21.09.2020 (обновлено: 09:06 21.09.2020)
75879
© РИА Новости / Станислав Савельев / Перейти в фотобанкГостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
ТОМСК, 21 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался Алексей Навальный, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.
Ранее в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что сразу после его госпитализации соратники вызвали адвоката и в его присутствии сделали опись всего, что было в номере Xander Hotel, а обнаруженное упаковали для дальнейшей передачи следствию. Как утверждается в посте, в итоге на бутылках нашли следы "Новичка".
Одна из администраторов отеля рассказала агентству, что после этой публикации гостиницу проверяло надзорное ведомство.
"Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно... Если бы что-то было, мы бы уже не работали", — считает она.
19 сентября, 08:00Резолюцией по Навальному Европарламент признал "Россию будущего"
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией* госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.