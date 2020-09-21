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В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального
Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался Алексей Навальный, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:26
2020-09-21T09:06
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
томск
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<strong>ТОМСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.Ранее в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что сразу после его госпитализации соратники вызвали адвоката и в его присутствии сделали опись всего, что было в номере Xander Hotel, а обнаруженное упаковали для дальнейшей передачи следствию. Как утверждается в посте, в итоге на бутылках нашли следы "Новичка".Одна из администраторов отеля рассказала агентству, что после этой публикации гостиницу проверяло надзорное ведомство."Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно... Если бы что-то было, мы бы уже не работали", — считает она.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией* госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>*<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">Фонд борьбы с коррупцией</a></em> <em>включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html
https://ria.ru/20200921/tomsk-1577528926.html
Ну, вы и британским учёным больше верите. И за плоскую землю будете ратовать, если про круглую вам будут ученые из РФ рассказывать. Истина вас не интересует, только политика.
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Надоели.
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швеция
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алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, томск, берлин (город), происшествия

В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального

07:26 21.09.2020 (обновлено: 09:06 21.09.2020)
75879
© РИА Новости / Станислав Савельев / Перейти в фотобанкГостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Станислав Савельев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОМСК, 21 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался Алексей Навальный, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.
Ранее в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что сразу после его госпитализации соратники вызвали адвоката и в его присутствии сделали опись всего, что было в номере Xander Hotel, а обнаруженное упаковали для дальнейшей передачи следствию. Как утверждается в посте, в итоге на бутылках нашли следы "Новичка".
Одна из администраторов отеля рассказала агентству, что после этой публикации гостиницу проверяло надзорное ведомство.
"Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно... Если бы что-то было, мы бы уже не работали", — считает она.
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Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией* госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
08:14
Журналист РИА Новости проверила на себе безопасность номера Навального
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
349541141186
Обсудить157
Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваТомскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Ну, вы и британским учёным больше верите. И за плоскую землю будете ратовать, если про круглую вам будут ученые из РФ рассказывать. Истина вас не интересует, только политика.
21 сентября, 08:13
Я желаю всем счастьяЯ желаю всем счастья
4920106
Надоели.
21 сентября, 07:40
Арсений НовиковАрсений Новиков
137110013
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