https://ria.ru/20200921/proverka-1577528133.html

В томском отеле рассказали о результатах проверки в номере Навального

Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался Алексей Навальный, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T07:26

2020-09-21T07:26

2020-09-21T09:06

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

швеция

москва

томск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577441553_0:268:2200:1506_1400x0_80_0_0_f23ea6e2ee686cb15e5a04aebd21ddfc.jpg

<strong>ТОМСК, 21 сен — РИА Новости.</strong> Роспотребнадзор проверял томский отель, где останавливался <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, сообщила РИА Новости представитель администрации гостиницы.Ранее в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что сразу после его госпитализации соратники вызвали адвоката и в его присутствии сделали опись всего, что было в номере Xander Hotel, а обнаруженное упаковали для дальнейшей передачи следствию. Как утверждается в посте, в итоге на бутылках нашли следы "Новичка".Одна из администраторов отеля рассказала агентству, что после этой публикации гостиницу проверяло надзорное ведомство."Роспотребнадзор взял смывы, и ничего там не нашли, номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно... Если бы что-то было, мы бы уже не работали", — считает она.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией* госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em>*<a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">Фонд борьбы с коррупцией</a></em> <em>включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html

https://ria.ru/20200921/tomsk-1577528926.html

Я желаю всем счастья Ну, вы и британским учёным больше верите. И за плоскую землю будете ратовать, если про круглую вам будут ученые из РФ рассказывать. Истина вас не интересует, только политика. 558

Арсений Новиков Надоели. 476

157

швеция

москва

томск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, томск, берлин (город), происшествия