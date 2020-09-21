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Учебная программа "Женщина-лидер" открыта в Мастерской управления "Сенеж"
Занятия в рамках новой образовательной программы "Женщина-лидер" начались в понедельник в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:51
2020-09-21T19:51
алексей комиссаров
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Занятия в рамках новой образовательной программы "Женщина-лидер" начались в понедельник в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Цель программы, реализующейся при поддержке Совета Евразийского женского форума при <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a>, – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире.Слушателями программы стали активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего в программе четыре модуля – три онлайн и один офлайн, который, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в декабре в подмосковном <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорске</a> на территории Мастерской управления "Сенеж". В группе слушателей полного курса программы более 120 человек из почти 40 российских регионов. Эксперты в течение трех месяцев будут обучать их современным управленческим навыкам и компетенциям."Мы каждый год призываем женщин активнее участвовать в проектах платформы "Россия – страна возможностей" и искреннее радуемся за их успехи. В этом сезоне, например, в "Лидерах России" у нас 19% суперфиналистов (58 человек) – женщины. А среди победителей – уже четверть! Это самый большой процент за все три сезона. Мы считаем, что различные образовательные проекты, повышение квалификации – это отличный инструмент вовлечения в сообщество профессионалов, лидеров, причем как женщин, так и мужчин. И я надеюсь, участницы нашей программы будут после ее завершения среди экспертов, спикеров, модераторов и наставников наших образовательных программ и проектов", – сказал на открытии программы генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Комиссаров</a>.
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алексей комиссаров, общество

Учебная программа "Женщина-лидер" открыта в Мастерской управления "Сенеж"

19:51 21.09.2020
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© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области
Мастерская управления Сенеж на территории городского округа Солнечногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav Pavlov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Занятия в рамках новой образовательной программы "Женщина-лидер" начались в понедельник в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Цель программы, реализующейся при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире.
Слушателями программы стали активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего в программе четыре модуля – три онлайн и один офлайн, который, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в декабре в подмосковном Солнечногорске на территории Мастерской управления "Сенеж". В группе слушателей полного курса программы более 120 человек из почти 40 российских регионов. Эксперты в течение трех месяцев будут обучать их современным управленческим навыкам и компетенциям.
"Мы каждый год призываем женщин активнее участвовать в проектах платформы "Россия – страна возможностей" и искреннее радуемся за их успехи. В этом сезоне, например, в "Лидерах России" у нас 19% суперфиналистов (58 человек) – женщины. А среди победителей – уже четверть! Это самый большой процент за все три сезона. Мы считаем, что различные образовательные проекты, повышение квалификации – это отличный инструмент вовлечения в сообщество профессионалов, лидеров, причем как женщин, так и мужчин. И я надеюсь, участницы нашей программы будут после ее завершения среди экспертов, спикеров, модераторов и наставников наших образовательных программ и проектов", – сказал на открытии программы генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.04.2020
29 апреля, 17:58
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Алексей КомиссаровОбщество
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