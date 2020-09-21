Учебная программа "Женщина-лидер" открыта в Мастерской управления "Сенеж"
© Фото : Мастерская управления «Сенеж»/Yaroslav PavlovМастерская управления "Сенеж" на территории городского округа Солнечногорск Московской области
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Занятия в рамках новой образовательной программы "Женщина-лидер" начались в понедельник в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Цель программы, реализующейся при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире.
Слушателями программы стали активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев "Лидеры России" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего в программе четыре модуля – три онлайн и один офлайн, который, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в декабре в подмосковном Солнечногорске на территории Мастерской управления "Сенеж". В группе слушателей полного курса программы более 120 человек из почти 40 российских регионов. Эксперты в течение трех месяцев будут обучать их современным управленческим навыкам и компетенциям.
"Мы каждый год призываем женщин активнее участвовать в проектах платформы "Россия – страна возможностей" и искреннее радуемся за их успехи. В этом сезоне, например, в "Лидерах России" у нас 19% суперфиналистов (58 человек) – женщины. А среди победителей – уже четверть! Это самый большой процент за все три сезона. Мы считаем, что различные образовательные проекты, повышение квалификации – это отличный инструмент вовлечения в сообщество профессионалов, лидеров, причем как женщин, так и мужчин. И я надеюсь, участницы нашей программы будут после ее завершения среди экспертов, спикеров, модераторов и наставников наших образовательных программ и проектов", – сказал на открытии программы генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.