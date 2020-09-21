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В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T04:46
2020-09-21T04:46
егор пьяных
россия
федерация независимых профсоюзов россии
дети
общество
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В России могут бессрочно продлить пособия безработным с детьми
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Федерация независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, сообщают <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a>.Газета указывает, что подобная мера уже фактически действует в России с апреля. Тогда на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса ввели дополнительную выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.Тем не менее мера непостоянная, не смотря на то, что ранее правительство продлило ее до сентября.Как объяснил "Известиям" один из советников ФНПР Егор Пьяных, предлагается не только закрепить эту меру поддержки как постоянную, но и увеличить размер выплаты до величины прожиточного минимума на ребенка.
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60
егор пьяных, россия, федерация независимых профсоюзов россии, дети, общество

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

04:46 21.09.2020
57069
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, сообщают "Известия".
Газета указывает, что подобная мера уже фактически действует в России с апреля. Тогда на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса ввели дополнительную выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.
Тем не менее мера непостоянная, не смотря на то, что ранее правительство продлило ее до сентября.
Как объяснил "Известиям" один из советников ФНПР Егор Пьяных, предлагается не только закрепить эту меру поддержки как постоянную, но и увеличить размер выплаты до величины прожиточного минимума на ребенка.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 17:48
В России упростят оформление пособий и льгот для опекунов
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Егор ПьяныхРоссияФедерация независимых профсоюзов РоссииДетиОбщество
Популярные комментарии
За чей счёт банкет, господа?
21 сентября, 05:33
Алексей БеговойАлексей Беговой
88110010
Кто не работает, тот ест!!!
21 сентября, 06:07
solgan2 митина
7221209
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