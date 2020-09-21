https://ria.ru/20200921/posobie-1577527085.html

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T04:46

2020-09-21T04:46

2020-09-21T04:46

егор пьяных

россия

федерация независимых профсоюзов россии

дети

общество

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В России могут бессрочно продлить пособия безработным с детьми

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Федерация независимых профсоюзов России (<a href="http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФНПР</a>) предложила сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Эту идею представили в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, сообщают <a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Известия"</a>.Газета указывает, что подобная мера уже фактически действует в России с апреля. Тогда на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса ввели дополнительную выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия.Тем не менее мера непостоянная, не смотря на то, что ранее правительство продлило ее до сентября.Как объяснил "Известиям" один из советников ФНПР Егор Пьяных, предлагается не только закрепить эту меру поддержки как постоянную, но и увеличить размер выплаты до величины прожиточного минимума на ребенка.

https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html

Алексей Беговой За чей счёт банкет, господа? 100

solgan2 митина Кто не работает, тот ест!!! 86

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор пьяных, россия, федерация независимых профсоюзов россии, дети, общество