США создадут коалицию против Nord Stream 2
20:20 21.09.2020 (обновлено: 01:57 22.09.2020)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.
Помпео заявил, что США "работают" над остановкой строительства газопровода, а также призван немецкие власти "придти к такому же мнению" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального и "реальных последствия для безопасности", которые вызывает "зависимость" от газа из России.
Госсекретарь не исключил, что США ответят на ситуацию с Навальным из-за "неприемлемости применения химического оружия".
Вчера, 10:54Сказано в эфире"Для США это неприемлемо". Эксперт о ситуации вокруг "Севпотока-2"Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал позицию сторон.
Немецкие СМИ на минувшей недели писали, что власти Германии якобы предложили США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта, выразив готовность финансировать строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать эти публикации заявил, что любые переговоры и переписка министров секретны, об их содержании принципиально ничего не сообщается.
Он добавил, что Берлин выступает за как можно большее число источников поставок газа, включая СПГ.
19 сентября, 04:00Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Давление на газопровод
Вашингтон, продвигающий свой СПГ в Евросоюз, давно активно выступает против газопровода. США еще в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Против также выступают Украина и ряд европейских стран.
Канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным нужно рассматривать отдельно. В Кремле призвали перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС, включая ФРГ.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"