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https://ria.ru/20200921/pompeo-1577573268.html
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T20:20
2020-09-22T01:57
россия
майк помпео
северный поток — 2
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в интервью немецкому таблоиду <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.По его словам, Америка считает, что трубопровод несет риски для <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, поскольку создает зависимость от российского газа, а также угрожает <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, и это "глубоко волнует многих немцев".Помпео заявил, что США "работают" над остановкой строительства газопровода, а также призван немецкие власти "придти к такому же мнению" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального и "реальных последствия для безопасности", которые вызывает "зависимость" от газа из России.Госсекретарь не исключил, что США ответят на ситуацию с Навальным из-за "неприемлемости применения химического оружия".Немецкие СМИ на минувшей недели писали, что власти Германии якобы предложили США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта, выразив готовность финансировать строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать эти публикации заявил, что любые переговоры и переписка министров секретны, об их содержании принципиально ничего не сообщается.Он добавил, что Берлин выступает за как можно большее число источников поставок газа, включая СПГ.Давление на газопроводВашингтон, продвигающий свой СПГ в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, давно активно выступает против газопровода. США еще в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.Против также выступают Украина и ряд европейских стран.Канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> отмечала, вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Навальным</a> нужно рассматривать отдельно. В Кремле призвали перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС, включая ФРГ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200921/sevpotok-1577534894.html
https://ria.ru/20200919/gazoprovod-1577471938.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
А ведь хохлозадые думают, что американцы защищают их транзит, а конечная цель США - заменить российский дешевый газ на свой дорогой и транзита через Украину там не предусмотрено.
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Вкратце: *Купи американского слона*.
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россия
сша
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россия, майк помпео, северный поток — 2, сша, экономика

США создадут коалицию против Nord Stream 2

20:20 21.09.2020 (обновлено: 01:57 22.09.2020)
29705
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому таблоиду Bild.
По его словам, Америка считает, что трубопровод несет риски для Европы, поскольку создает зависимость от российского газа, а также угрожает Украине, и это "глубоко волнует многих немцев".
Помпео заявил, что США "работают" над остановкой строительства газопровода, а также призван немецкие власти "придти к такому же мнению" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального и "реальных последствия для безопасности", которые вызывает "зависимость" от газа из России.
Госсекретарь не исключил, что США ответят на ситуацию с Навальным из-за "неприемлемости применения химического оружия".
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 10:54Сказано в эфире
"Для США это неприемлемо". Эксперт о ситуации вокруг "Севпотока-2"Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал позицию сторон.
Немецкие СМИ на минувшей недели писали, что власти Германии якобы предложили США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта, выразив готовность финансировать строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать эти публикации заявил, что любые переговоры и переписка министров секретны, об их содержании принципиально ничего не сообщается.
Он добавил, что Берлин выступает за как можно большее число источников поставок газа, включая СПГ.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 04:00
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"

Давление на газопровод

Вашингтон, продвигающий свой СПГ в Евросоюз, давно активно выступает против газопровода. США еще в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Против также выступают Украина и ряд европейских стран.
Канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным нужно рассматривать отдельно. В Кремле призвали перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС, включая ФРГ.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
5930564143384
Обсудить184
РоссияМайк ПомпеоСеверный поток — 2СШАЭкономика
Популярные комментарии
А ведь хохлозадые думают, что американцы защищают их транзит, а конечная цель США - заменить российский дешевый газ на свой дорогой и транзита через Украину там не предусмотрено.
21 сентября, 20:52
sizif8sizif8
18930104
Вкратце: *Купи американского слона*.
21 сентября, 20:44
ИЗИгорь Земский
110400111
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