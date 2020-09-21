https://ria.ru/20200921/pompeo-1577573268.html

США создадут коалицию против Nord Stream 2

Вашингтон формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью немецкому... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T20:20

2020-09-21T20:20

2020-09-22T01:57

россия

майк помпео

северный поток — 2

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> формирует коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока — 2", заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в интервью немецкому таблоиду <a href="https://www.bild.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bild</a>.По его словам, Америка считает, что трубопровод несет риски для <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, поскольку создает зависимость от российского газа, а также угрожает <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, и это "глубоко волнует многих немцев".Помпео заявил, что США "работают" над остановкой строительства газопровода, а также призван немецкие власти "придти к такому же мнению" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального и "реальных последствия для безопасности", которые вызывает "зависимость" от газа из России.Госсекретарь не исключил, что США ответят на ситуацию с Навальным из-за "неприемлемости применения химического оружия".Немецкие СМИ на минувшей недели писали, что власти Германии якобы предложили США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта, выразив готовность финансировать строительство в ФРГ двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать эти публикации заявил, что любые переговоры и переписка министров секретны, об их содержании принципиально ничего не сообщается.Он добавил, что Берлин выступает за как можно большее число источников поставок газа, включая СПГ.Давление на газопроводВашингтон, продвигающий свой СПГ в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a>, давно активно выступает против газопровода. США еще в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.Против также выступают Украина и ряд европейских стран.Канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> отмечала, вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Навальным</a> нужно рассматривать отдельно. В Кремле призвали перестать политизировать газопровод, который является коммерческим проектом, выгодным как России, так и ЕС, включая ФРГ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/sevpotok-1577534894.html

https://ria.ru/20200919/gazoprovod-1577471938.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

sizif8 А ведь хохлозадые думают, что американцы защищают их транзит, а конечная цель США - заменить российский дешевый газ на свой дорогой и транзита через Украину там не предусмотрено. 232

Игорь Земский Вкратце: *Купи американского слона*. 180

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майк помпео, северный поток — 2, сша, экономика