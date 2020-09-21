Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200921/politika-1577540892.html
Федоров покинет пост первого вице-спикера Совфеда, сообщил источник
Николай Федоров покинет пост первого вице-спикера Совета Федерации, его сменит нынешний полпред правительства в верхней палате Андрей Яцкин, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T12:15
2020-09-21T12:15
вячеслав тимченко
совет федерации рф
николай федоров
ростовская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Федоров</a> покинет пост первого вице-спикера <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, его сменит нынешний полпред правительства в верхней палате Андрей Яцкин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник в Совфеде."Фёдоров уходит со своего поста, его место займёт Яцкин", - сказал собеседник агентства.По его словам, не исключено, что Фёдоров получит одно из руководящих мест в Совфеде, но рангом ниже.Как сообщил ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>, ожидается, что Яцкин станет сенатором от исполнительной власти <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>. Назначение может произойти на этой неделе.
https://ria.ru/20200921/senator-1577534984.html
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1400x0_80_0_0_1af6db9a222ff0a6f72a72b709a3c96f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав тимченко, совет федерации рф, николай федоров, ростовская область, политика

Федоров покинет пост первого вице-спикера Совфеда, сообщил источник

12:15 21.09.2020
901
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Николай Федоров покинет пост первого вице-спикера Совета Федерации, его сменит нынешний полпред правительства в верхней палате Андрей Яцкин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник в Совфеде.
"Фёдоров уходит со своего поста, его место займёт Яцкин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, не исключено, что Фёдоров получит одно из руководящих мест в Совфеде, но рангом ниже.
Как сообщил ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, ожидается, что Яцкин станет сенатором от исполнительной власти Ростовской области. Назначение может произойти на этой неделе.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
Вчера, 10:55
Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
361101
Обсудить0
Вячеслав ТимченкоСовет Федерации РФНиколай ФедоровРостовская областьПолитика
Рекомендуем
Акция протеста Марш справедливости в Минске
В Белоруссии более 20 тысяч человек участвовали в протестах в воскресенье
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Рябков обвинил США в искажении позиции России по вопросам о вооружениях
Александр Никитин
Александр Никитин вступил в должность губернатора Тамбовской области
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков предостерег США от давления на Россию в вопросах о вооружениях
Василий Голубев во время церемонии инаугурации в Ростовском музыкальном театре
Василий Голубев вступил в должность губернатора Ростовской области
Зарядка электромобилей в Москве
В Великобритании хотят запретить продажу машин на бензине с 2030 года
Танцовщица, Таиланд
В Таиланде в конце сентября заканчивается визовая амнистия для туристов
Камчатка
Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
Вид на город Севастополь
Представителя Крыма прервали во время выступления на форуме ООН
Ильсур Метшин
Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет приватизации
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank ответил на сообщения о "подозрительных транзакциях" россиян
Наталья Пинус
Новосибирский депутат попросила сто тысяч рублей на подарок
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть обрушились
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появится новая функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Эксперт рассказал, куда могут пропасть фото и документы со смартфона
02:06Назван верный способ добиться повышения зарплаты
01:41Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным
01:21Мантуров рассказал о падении продаж новых автомобилей в 2020 году
00:51Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок
00:11Жители Слюдянки сообщают об отключениях света после землетрясения
00:09Минздрав РФ разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса
23:53В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
23:51В Японии завершили испытания препарата "Авиган" от коронавируса
23:48Трамп не ответил на вопрос о том, кто виновен в "отравлении" Навального
23:48Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом
23:33Байден пообещал руководить США "не как демократ, а как президент"
23:14В Бурятии обследуют здания после землетрясения у озера Байкал
23:09Путин наградил врачей за борьбу с COVID-19
23:05"Будто танк проехал". Очевидцы рассказали о землетрясении в Иркутске
23:02Власти Иркутска рассказали о ситуации в городе после землетрясения
22:58Названо условие роста евро выше 90 рублей
22:49В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
22:27Путин наградил Михаила Боярского орденом
22:21Прокуратура проверяет инцидент с танцами у Вечного огня в Кирове
Лента новостейМолния