https://ria.ru/20200921/politika-1577540892.html

Федоров покинет пост первого вице-спикера Совфеда, сообщил источник

Николай Федоров покинет пост первого вице-спикера Совета Федерации, его сменит нынешний полпред правительства в верхней палате Андрей Яцкин, сообщил РИА Новости РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T12:15

2020-09-21T12:15

2020-09-21T12:15

вячеслав тимченко

совет федерации рф

николай федоров

ростовская область

политика

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Fedorov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Федоров</a> покинет пост первого вице-спикера <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, его сменит нынешний полпред правительства в верхней палате Андрей Яцкин, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник в Совфеде."Фёдоров уходит со своего поста, его место займёт Яцкин", - сказал собеседник агентства.По его словам, не исключено, что Фёдоров получит одно из руководящих мест в Совфеде, но рангом ниже.Как сообщил ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>, ожидается, что Яцкин станет сенатором от исполнительной власти <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>. Назначение может произойти на этой неделе.

https://ria.ru/20200921/senator-1577534984.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав тимченко, совет федерации рф, николай федоров, ростовская область, политика