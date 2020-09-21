Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200921/polety-1577526036.html
Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
Россия прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные ранее из-за приостановки регулярного международного авиасообщения. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T00:35
2020-09-21T01:52
москва
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
аэрофлот
великобритания
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749060_0:48:3469:1999_1400x0_80_0_0_3ece26705cd59765fe0fd8400caf321d.jpg
<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Россия прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные ранее из-за приостановки регулярного международного авиасообщения.Прекращение вывозных рейсов связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами и появлением возможности для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. В качестве альтернативы этой меры на коммерческой основе задействуют самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. Сейчас такие рейсы осуществляет авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank">Аэрофлот</a>".В связи пандемией коронавируса с 27 марта прекратилось регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. За время пандемии в стране организовали более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезли более 92 тысяч человек.С 1 августа также возобновились рейсы в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкару</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank">Стамбул</a>, а также в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританию</a>. Кроме того, разрешены полеты в <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank">Танзанию</a>, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились полеты на турецкие курорты: в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталью</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрум</a> и Даламан. С 15 августа возобновились рейсы в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank">Швейцарию</a>.Также пресс-служба правительства сообщала, что премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египтом</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивами</a>. Полеты в <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank">Каир</a> начались 9 сентября, в <a href="http://ria.ru/location_Male/" target="_blank">Мале</a> — 10 сентября, в Эмираты — 11 сентября.Кроме того, с 21 сентября Россия возобновляет полеты в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a>, с 27 сентября — в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a>.
https://ria.ru/20200920/aviasoobschenie-1577515980.html
https://ria.ru/20200914/aeroflot-1577237397.html
1
москва
россия
великобритания
южная корея
турция
белоруссия
швейцария
киргизия
египет
танзания
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749060_370:0:3099:2047_1400x0_80_0_0_856450640d64638aaf30581ff9fa8df2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, аэрофлот, великобритания, южная корея, турция, белоруссия, швейцария, киргизия, египет, танзания, казахстан, общество

Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа

00:35 21.09.2020 (обновлено: 01:52 21.09.2020)
19276
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВодитель автобуса с пассажирами, прибывшими рейсом SU 103 компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево
Водитель автобуса с пассажирами, прибывшими рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные ранее из-за приостановки регулярного международного авиасообщения.
Прекращение вывозных рейсов связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами и появлением возможности для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. В качестве альтернативы этой меры на коммерческой основе задействуют самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. Сейчас такие рейсы осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".
Самолет совершает посадку - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 17:44Распространение нового коронавируса
Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан четырех стран
В связи пандемией коронавируса с 27 марта прекратилось регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. За время пандемии в стране организовали более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезли более 92 тысяч человек.
С 1 августа также возобновились рейсы в Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились полеты на турецкие курорты: в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились рейсы в Швейцарию.
Также пресс-служба правительства сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Полеты в Каир начались 9 сентября, в Мале — 10 сентября, в Эмираты — 11 сентября.
Кроме того, с 21 сентября Россия возобновляет полеты в Казахстан, Белоруссию и Киргизию, с 27 сентября — в Южную Корею.
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 21:48
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
96643112
Обсудить1
ТуризмМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинАэрофлотВеликобританияЮжная КореяТурцияБелоруссияШвейцарияКиргизияЕгипетТанзанияКазахстанОбщество
Рекомендуем
Перевод
Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии
Латвийские шпроты могут запретить в ТС
"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Виноград
Агроном рассказал о коварстве винограда
Певица Валерия
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Валерией
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Названы ограничения для вакцинации от коронавируса
Сотрудник полиции
В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
В томском отеле рассказали, как сотрудники ФБК* попали в номер Навального
Денежные купюры
Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом
Злая собака
В МЧС рассказали, как быть, если собака набросилась на вашего ребенка
Строительство газопровода Северный поток-2
Немецкий политик заявила об угрозах США из-за "Северного потока — 2"
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Паром компании Viking Line MS Amorella сел на мель на архипелаге Ярсо в Фогло, Аландские острова
В Финляндии паром с россиянами сел на мель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57ВВС США предупредили о падении российского спутника на Землю
10:56Фильм "После. Глава 2" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
10:56В РПЦ пожелали Депардье остановиться в духовных поисках на православии
10:55Мэром Казани избрали Ильсура Метшина
10:55Борис Невзоров сохранил место сенатора от Камчатки
10:45Глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация в Белоруссии ухудшается
10:44В Китае на упаковке кальмаров из России обнаружили коронавирус
10:40Глава Рослесхоза назвал основные причины лесных пожаров
10:39Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном внешнем давлении на страну
10:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:35В России за сутки выписали 2616 переболевших COVID-19
10:35Губернатор Камчатки Солодов реформирует правительство региона
10:34В Москве выявили 915 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6196 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России за сутки умер 71 человек с коронавирусом
10:32В Афинах из-за распространения коронавируса вводятся новые ограничения
10:29Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии
10:16В Крыму призвали ООН начать расследование водной блокады полуострова
10:11В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
10:07В Египте найдены 27 саркофагов возрастом 2500 лет
Лента новостейМолния