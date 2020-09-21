https://ria.ru/20200921/polety-1577526036.html

Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа

Россия прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные ранее из-за приостановки регулярного международного авиасообщения. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T00:35

2020-09-21T00:35

2020-09-21T01:52

москва

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южная корея

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Россия прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные ранее из-за приостановки регулярного международного авиасообщения.Прекращение вывозных рейсов связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами и появлением возможности для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. В качестве альтернативы этой меры на коммерческой основе задействуют самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. Сейчас такие рейсы осуществляет авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank">Аэрофлот</a>".В связи пандемией коронавируса с 27 марта прекратилось регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на российской территории и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. За время пандемии в стране организовали более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезли более 92 тысяч человек.С 1 августа также возобновились рейсы в <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкару</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank">Стамбул</a>, а также в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританию</a>. Кроме того, разрешены полеты в <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank">Танзанию</a>, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились полеты на турецкие курорты: в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталью</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрум</a> и Даламан. С 15 августа возобновились рейсы в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank">Швейцарию</a>.Также пресс-служба правительства сообщала, что премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египтом</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивами</a>. Полеты в <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank">Каир</a> начались 9 сентября, в <a href="http://ria.ru/location_Male/" target="_blank">Мале</a> — 10 сентября, в Эмираты — 11 сентября.Кроме того, с 21 сентября Россия возобновляет полеты в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a>, с 27 сентября — в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a>.

https://ria.ru/20200920/aviasoobschenie-1577515980.html

https://ria.ru/20200914/aeroflot-1577237397.html

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великобритания

южная корея

турция

белоруссия

швейцария

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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