https://ria.ru/20200921/playstation-5-skandal-1577547484.html

Геймеры разозлились на Sony за исчезнувшие консоли PlayStation 5

Старт предзаказов на новое поколение игровой приставки PlayStation обернулся скандалом и недовольством геймеров. В Sony признались, что мероприятие было не... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T13:43

2020-09-21T13:43

2020-09-21T13:43

риа наука

геймеры

sony corporation

playstation

технологии

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. </strong>Старт предзаказов на новое поколение игровой приставки PlayStation обернулся скандалом и недовольством геймеров. В Sony признались, что мероприятие было не продумано и <u><a href="https://twitter.com/PlayStation/status/1307364082341740544" target="_blank" rel="nofollow noopener">извинились</a></u> за это в официальном Twitter-аккаунте.Как и обещали японцы, 17 сентября, начался прием предварительных заказов на PlayStation 5. Магазины же открыли такую возможность в полночь по местному времени той или иной страны. Из-за этого приставки быстро закончились. Например, жителям <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> они просто не достались.В Sony извинились за произошедшее и пообещали нарастить производство консолей, выпустив их снова по предзаказу, но только уже с учетом допущенной ошибки. До конца же года купить PlayStation 5 станет проще.В нескольких странах старт продаж приставки запланирован на 12 ноября, а 19 ноября ею начнут торговать по всему миру, в том числе и в России. Анонсированная <a href="https://ria.ru/20200917/playstation-1577362212.html" target="_blank">цена</a> консоли — 37 999 рублей (без дисковода) и 46 999 рублей (с оптическим приводом).

https://ria.ru/20200918/playstation-1577407251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, sony corporation, playstation, технологии