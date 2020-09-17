https://ria.ru/20200917/playstation-1577362212.html

Sony объявила цену на PlayStation 5

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена на онлайн-мероприятии, запись которого... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T00:43

2020-09-17T00:43

2020-09-17T11:03

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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена на онлайн-мероприятии, запись которого опубликована на <a href="https://youtu.be/tjji8NEW9lo" target="_blank">YouTube-канале компании</a>.В России консоль с дисководом можно будет приобрести за 46 999 рублей. Стоимость приставки без дисковода составит 37 999 рублей.Консоль выйдет 12 ноября в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексике</a>, Корее, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>. В остальных странах, включая Россию, начало продаж анонсировано на неделю позже, 19 ноября.

https://ria.ru/20200910/tseny-xbox-1577025812.html

Здрасьте Приехали Добро пожаловать в 2020 , где одна игра ААА класса стоит 4200₽ Скажите спасибо внешней политике РФ. До 2014года стоимость составляла 2000-2200₽. 194

Игорь Зинченко А в 2010 ещё меньше, не занимайтесь глупостью,счетовод... 40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мексика, япония, сша, технологии, в мире