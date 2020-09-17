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https://ria.ru/20200917/playstation-1577362212.html
Sony объявила цену на PlayStation 5
Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена на онлайн-мероприятии, запись которого... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T00:43
2020-09-17T11:03
мексика
япония
сша
технологии
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости</strong>. Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена на онлайн-мероприятии, запись которого опубликована на <a href="https://youtu.be/tjji8NEW9lo" target="_blank">YouTube-канале компании</a>.В России консоль с дисководом можно будет приобрести за 46 999 рублей. Стоимость приставки без дисковода составит 37 999 рублей.Консоль выйдет 12 ноября в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексике</a>, Корее, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>. В остальных странах, включая Россию, начало продаж анонсировано на неделю позже, 19 ноября.
https://ria.ru/20200910/tseny-xbox-1577025812.html
Добро пожаловать в 2020 , где одна игра ААА класса стоит 4200₽ Скажите спасибо внешней политике РФ. До 2014года стоимость составляла 2000-2200₽.
194
А в 2010 ещё меньше, не занимайтесь глупостью,счетовод...
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мексика
япония
сша
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60
мексика, япония, сша, технологии, в мире

Sony объявила цену на PlayStation 5

00:43 17.09.2020 (обновлено: 11:03 17.09.2020)
245935
© SonySony PlayStation 5
Sony PlayStation 5 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Sony
Sony PlayStation 5. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена на онлайн-мероприятии, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
В России консоль с дисководом можно будет приобрести за 46 999 рублей. Стоимость приставки без дисковода составит 37 999 рублей.
Консоль выйдет 12 ноября в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В остальных странах, включая Россию, начало продаж анонсировано на неделю позже, 19 ноября.
Игровая консоль Xbox Series X - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 11:58РИА Наука
Стали известны цены на новые приставки Xbox в России. И они не радуют
9427241012156
Обсудить 34
МексикаЯпонияСШАТехнологииВ мире
Популярные комментарии
Добро пожаловать в 2020 , где одна игра ААА класса стоит 4200₽ Скажите спасибо внешней политике РФ. До 2014года стоимость составляла 2000-2200₽.
17 сентября, 03:04
Здрасьте ПриехалиЗдрасьте Приехали
78300-199
А в 2010 ещё меньше, не занимайтесь глупостью,счетовод...
17 сентября, 03:14
Игорь ЗинченкоИгорь Зинченко
25000015
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