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Названы десять ошибок, которые "погубят" яблочный пирог
Шеф-кондитер Эухени Муньос перечислил самые распространенные ошибки при приготовлении яблочного пирога и рассказал, как получить идеальный десерт. Об этом... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T19:46
2020-09-22T00:04
яблоки
общество
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Шеф-кондитер Эухени Муньос перечислил самые распространенные ошибки при приготовлении яблочного пирога и рассказал, как получить идеальный десерт. Об этом сообщает <a href="https://www.lavanguardia.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">La Vanguardia</a>."Главное в этом пироге — яблоки, поэтому мы должны выбрать правильные. Нужно выбирать качественные, не очень спелые, чтобы они не были слишком мягкими, и не очень зеленые", — подчеркнул он.Для приготовления пирога кондитер обычно выбирает яблоки сорта "ренет".Повар отметил, что при замесе песочного теста не следует слишком долго перемешивать массу, при этом лучше использовать кондитерскую лопатку, а не миксер."Мы, долго перемешивая массу, формируем глютеновые сети, в результате чего она становится твердой, а у нас не получается хорошо растянуть тесто", — пояснил он.Муньос отметил, что песочную основу для пирога нужно предварительно поставить в духовку, иначе на приготовление десерта уйдет много времени и он может не пропечься.Яблоки для начинки он порекомендовал резать мелкими кубиками, а для украшения — тонкими ломтиками."Ломтики должны быть тонкими, не слишком толстыми для того, чтобы они быстро приготовились. Если пирог будет долго стоять в духовке, он может получиться сухим", — сказал собеседник издания.Как считает кондитер, вкус начинки получится более насыщенным, если туда добавить немного яблочного варенья или пюре. При этом Муньос не советует смешивать вкусы и разбавлять варенье водой."Погубит блюдо клубничное варенье, потому что у него очень яркий вкус, который испортит вкус самих яблок. Не стоит добавлять в пирог и лимон, хоть нам кажется, что кислинка сделает вкус ярче", — отмечается в материале.Важно не передержать на огне заварной крем, которым поливают выпечку, указал кондитер. По его словам, смесь нужно снять с плиты, как только она начнет пузыриться.Муньос добавил, что форму для пирога не нужно смазывать маслом, иначе "в духовке бортики из песочного теста будут крошиться и опадут".Кондитер отметил, что пирог не стоит выпекать слишком долго. Форму лучше поставить на верхний уровень духовки, так как основа из песочного теста уже готова."Мы ждем, чтобы яблоки сверху стали золотистого цвета", — пояснил он, добавив, что время приготовления составляет около 25 минут.Перед подачей выпечке нужно дать остыть, указал Муньос. Хранить пирог лучше всего в холодильнике в закрытом контейнере.При приготовлении бисквитного теста важно не забывать о балансе ингредиентов."Такой пирог готовится так же, как и обычный бисквит, однако нужно внимательно следить за количеством ингредиентов, особенно муки, потому что при добавлении такого довольно влажного фрукта, как яблоко, теряется баланс ингредиентов, и пирог может получиться не очень вкусным", — считает шеф-кондитер.При использовании слоеного теста его нужно хранить в холодном месте до момента использования, напомнил Муньос"Если тесто теплое, оно может развалиться", — сказал он.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/social/20200921/248161474.html" target="_blank">ИноСМИ &gt;&gt;</a></strong>
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яблоки, общество

Названы десять ошибок, которые "погубят" яблочный пирог

19:46 21.09.2020 (обновлено: 00:04 22.09.2020)
3194
© Фото : пресс–служба ресторана "Честная кухня"Яблочный пирог
Яблочный пирог - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© Фото : пресс–служба ресторана "Честная кухня"
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Шеф-кондитер Эухени Муньос перечислил самые распространенные ошибки при приготовлении яблочного пирога и рассказал, как получить идеальный десерт. Об этом сообщает La Vanguardia.
"Главное в этом пироге — яблоки, поэтому мы должны выбрать правильные. Нужно выбирать качественные, не очень спелые, чтобы они не были слишком мягкими, и не очень зеленые", — подчеркнул он.
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Для приготовления пирога кондитер обычно выбирает яблоки сорта "ренет".
Повар отметил, что при замесе песочного теста не следует слишком долго перемешивать массу, при этом лучше использовать кондитерскую лопатку, а не миксер.
"Мы, долго перемешивая массу, формируем глютеновые сети, в результате чего она становится твердой, а у нас не получается хорошо растянуть тесто", — пояснил он.
Муньос отметил, что песочную основу для пирога нужно предварительно поставить в духовку, иначе на приготовление десерта уйдет много времени и он может не пропечься.
Яблоки для начинки он порекомендовал резать мелкими кубиками, а для украшения — тонкими ломтиками.
"Ломтики должны быть тонкими, не слишком толстыми для того, чтобы они быстро приготовились. Если пирог будет долго стоять в духовке, он может получиться сухим", — сказал собеседник издания.
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Как считает кондитер, вкус начинки получится более насыщенным, если туда добавить немного яблочного варенья или пюре. При этом Муньос не советует смешивать вкусы и разбавлять варенье водой.
"Погубит блюдо клубничное варенье, потому что у него очень яркий вкус, который испортит вкус самих яблок. Не стоит добавлять в пирог и лимон, хоть нам кажется, что кислинка сделает вкус ярче", — отмечается в материале.
Важно не передержать на огне заварной крем, которым поливают выпечку, указал кондитер. По его словам, смесь нужно снять с плиты, как только она начнет пузыриться.
Муньос добавил, что форму для пирога не нужно смазывать маслом, иначе "в духовке бортики из песочного теста будут крошиться и опадут".
Кондитер отметил, что пирог не стоит выпекать слишком долго. Форму лучше поставить на верхний уровень духовки, так как основа из песочного теста уже готова.
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"Мы ждем, чтобы яблоки сверху стали золотистого цвета", — пояснил он, добавив, что время приготовления составляет около 25 минут.
Перед подачей выпечке нужно дать остыть, указал Муньос. Хранить пирог лучше всего в холодильнике в закрытом контейнере.
При приготовлении бисквитного теста важно не забывать о балансе ингредиентов.
"Такой пирог готовится так же, как и обычный бисквит, однако нужно внимательно следить за количеством ингредиентов, особенно муки, потому что при добавлении такого довольно влажного фрукта, как яблоко, теряется баланс ингредиентов, и пирог может получиться не очень вкусным", — считает шеф-кондитер.
При использовании слоеного теста его нужно хранить в холодном месте до момента использования, напомнил Муньос
"Если тесто теплое, оно может развалиться", — сказал он.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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