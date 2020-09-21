https://ria.ru/20200921/pensiya-1577526701.html

Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии

Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с "Ura.ru" высказался о размере пенсии. РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T02:57

2020-09-21T02:57

2020-09-21T10:56

общество

россия

шоу-бизнес

юрий стоянов

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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Актер театра и кино <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Stojanov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Стоянов</a> в беседе с "<a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>" высказался о размере <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсии</a>.Артист уточнил, что его реальная пенсия составляет примерно 23 тысячи рублей в месяц. Также он получает надбавки, в том числе за звание народного артиста России.Со всеми выплатами актер получает 61 тысячу рублей, однако некоторые из них в будущем отменят, утверждает артист.Юрий Стоянов известен по участию в телевизионной юмористической программе "Городок" и ролям в таких фильмах, как "Ландыш серебристый", "Двенадцать", "Человек у окна" и других.

https://ria.ru/20200830/dibrov-1576481638.html

Лысый Кучерявый "Московская надбавка". Это все, что нужно знать россиянам о Маскве. 66

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, шоу-бизнес, юрий стоянов