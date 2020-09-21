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Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии
Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с "Ura.ru" высказался о размере пенсии. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T02:57
2020-09-21T10:56
общество
россия
шоу-бизнес
юрий стоянов
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<strong>МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.</strong> Актер театра и кино <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Stojanov/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Стоянов</a> в беседе с "<a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru</a>" высказался о размере <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсии</a>.Артист уточнил, что его реальная пенсия составляет примерно 23 тысячи рублей в месяц. Также он получает надбавки, в том числе за звание народного артиста России.Со всеми выплатами актер получает 61 тысячу рублей, однако некоторые из них в будущем отменят, утверждает артист.Юрий Стоянов известен по участию в телевизионной юмористической программе "Городок" и ролям в таких фильмах, как "Ландыш серебристый", "Двенадцать", "Человек у окна" и других.
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россия
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60
общество, россия, шоу-бизнес, юрий стоянов

Актер Юрий Стоянов раскрыл размер пенсии

02:57 21.09.2020 (обновлено: 10:56 21.09.2020)
16655
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с "Ura.ru" высказался о размере пенсии.
Артист уточнил, что его реальная пенсия составляет примерно 23 тысячи рублей в месяц. Также он получает надбавки, в том числе за звание народного артиста России.

"Московская надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей", — пояснил Стоянов.

Со всеми выплатами актер получает 61 тысячу рублей, однако некоторые из них в будущем отменят, утверждает артист.

"Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя. В следующем году дочке исполнится восемнадцать, уже будет меньше", — заключил он.

Юрий Стоянов известен по участию в телевизионной юмористической программе "Городок" и ролям в таких фильмах, как "Ландыш серебристый", "Двенадцать", "Человек у окна" и других.
Телеведущий Дмитрий Дибров - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 04:02Культура
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии
81301571698
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ОбществоРоссияШоу-бизнесЮрий Стоянов
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"Московская надбавка". Это все, что нужно знать россиянам о Маскве.
21 сентября, 04:01
ЛКЛысый Кучерявый
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Во всех комментах крупно "ЗАВИСТЬ!!!"
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НСНаблюдатель Сторонний
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