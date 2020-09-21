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https://ria.ru/20200921/partiya-1577566991.html
Верховный суд ликвидировал партию "Россия будущего"
Верховный суд России ликвидировал политическую партию "Россия будущего", но не ту, основателем которой является Алексей Навальный. РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T18:11
2020-09-21T18:21
россия
алексей навальный
верховный суд рф
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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Verkhovnyjj_Sud_RF/" target="_blank">Верховный суд России</a> ликвидировал политическую партию "Россия будущего", но не ту, основателем которой является <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>.Минюст ранее отказал Навальному в регистрации его партии "Россия будущего", поскольку такое название уже закреплено за другой политической силой."Судебная коллегия по административным делам удовлетворила иск о ликвидации политической партии "Россия будущего", - сказали РИА Новости в пресс-службе суда. С соответствующими требованиями в суд обратилось Министерство юстиции.Как пояснил агентству политик Александр Зорин, ликвидирована именно его партия, которую он зарегистрировал раньше Навального. По его словам, причиной стало недостаточное участие представителей партии в выборах за последние семь лет.В Верховном суде подтвердили, что Навальный не имеет отношения к ликвидированной партии. Там отметили, что "Россия будущего" - это бывшая "Партия свободных граждан". Минюст зарегистрировал ее в июне 2012 года, председатель федерального совета партии - Александр Зорин.
https://ria.ru/20200917/navalnyy-1577407991.html
Последовательность событий указано не верно. Сначала была заявка Навального на регистрацию с таким названием, но ее минюст не утвердил, а спустя некоторое время была зарегистрирована одноименная партия. Так с Навальным было аж 3 раза. А всего неудачных попыток зарегистрировать какую-нибудь партию 8 раз. Только глупый может согласиться со случайным стечением обстоятельств нерегистрации партии этой политической группе в таком количестве.
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россия
РИА Новости
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россия, алексей навальный, верховный суд рф

Верховный суд ликвидировал партию "Россия будущего"

18:11 21.09.2020 (обновлено: 18:21 21.09.2020)
5304
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Верховный суд России ликвидировал политическую партию "Россия будущего", но не ту, основателем которой является Алексей Навальный.
Минюст ранее отказал Навальному в регистрации его партии "Россия будущего", поскольку такое название уже закреплено за другой политической силой.
"Судебная коллегия по административным делам удовлетворила иск о ликвидации политической партии "Россия будущего", - сказали РИА Новости в пресс-службе суда. С соответствующими требованиями в суд обратилось Министерство юстиции.
Как пояснил агентству политик Александр Зорин, ликвидирована именно его партия, которую он зарегистрировал раньше Навального. По его словам, причиной стало недостаточное участие представителей партии в выборах за последние семь лет.
В Верховном суде подтвердили, что Навальный не имеет отношения к ликвидированной партии. Там отметили, что "Россия будущего" - это бывшая "Партия свободных граждан". Минюст зарегистрировал ее в июне 2012 года, председатель федерального совета партии - Александр Зорин.
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Обсудить5
РоссияАлексей НавальныйВерховный суд РФ
Популярные комментарии
Последовательность событий указано не верно. Сначала была заявка Навального на регистрацию с таким названием, но ее минюст не утвердил, а спустя некоторое время была зарегистрирована одноименная партия. Так с Навальным было аж 3 раза. А всего неудачных попыток зарегистрировать какую-нибудь партию 8 раз. Только глупый может согласиться со случайным стечением обстоятельств нерегистрации партии этой политической группе в таком количестве.
21 сентября, 18:20
max parusmax parus
300017
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