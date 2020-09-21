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https://ria.ru/20200921/otel-1577528393.html
В отеле в Томске, где жил Навальный, рассказали о качестве воды
Представитель администрации томского отеля Xander Hotel, где останавливался блогер Алексей Навальный, рассказала РИА Новости, что бутилированную воду в номера... РИА Новости, 21.09.2020
2020-09-21T07:47
2020-09-21T07:47
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
швеция
москва
томск
берлин (город)
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<strong>ТОМСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Представитель администрации томского отеля Xander Hotel, где останавливался блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a>, рассказала РИА Новости, что бутилированную воду в номера гостиница закупает у проверенного поставщика.В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что вещество из группы "Новичок", которым якобы его отравили, было обнаружено на бутылках из гостиничного номера в Xander Hotel. Там сообщается, что после того, как сотрудники ФБК* узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого блогер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под воды. В заявлении говорится, что бутылки были переданы в немецкую лабораторию, где спустя две недели были обнаружены следы яда.По словам сотрудницы Xander Hotel, количество бутылок в номере зависит от количества постояльцев. Если в номере два гостя, то в номер поставят две бутылки, если один – то одну, воду меняют каждый день."С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе", - сказала администратор.По ее словам, номер Навальный снимал один, поэтому там было соответствующее количество бутылок по количеству дней. На вопрос РИА Новости, почему на видео ФБК* в номере блогера находится несколько бутылок с водой, администратор сказала, что не знает этого. На вопрос, значит ли это, что их кто-то туда принес, администратор ответила: "Наверное".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.<em>* <u><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/">Фонд борьбы с коррупцией</a></u> включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html
https://ria.ru/20200921/navalnyy-1577526781.html
https://ria.ru/20200920/navalnyy-1577501964.html
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швеция
москва
томск
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, швеция, москва, томск, берлин (город), происшествия

В отеле в Томске, где жил Навальный, рассказали о качестве воды

07:47 21.09.2020
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© РИА Новости / Станислав Савельев / Перейти в фотобанкГостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
© РИА Новости / Станислав Савельев
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ТОМСК, 21 сен – РИА Новости. Представитель администрации томского отеля Xander Hotel, где останавливался блогер Алексей Навальный, рассказала РИА Новости, что бутилированную воду в номера гостиница закупает у проверенного поставщика.
В четверг в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что вещество из группы "Новичок", которым якобы его отравили, было обнаружено на бутылках из гостиничного номера в Xander Hotel. Там сообщается, что после того, как сотрудники ФБК* узнали о госпитализации Навального, они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого блогер только что выехал, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и бутылки из-под воды. В заявлении говорится, что бутылки были переданы в немецкую лабораторию, где спустя две недели были обнаружены следы яда.
По словам сотрудницы Xander Hotel, количество бутылок в номере зависит от количества постояльцев. Если в номере два гостя, то в номер поставят две бутылки, если один – то одну, воду меняют каждый день.
"С этим поставщиком (воды – ред.) мы работаем давно, поэтому… она везде продается, очень популярная в городе", - сказала администратор.
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По ее словам, номер Навальный снимал один, поэтому там было соответствующее количество бутылок по количеству дней. На вопрос РИА Новости, почему на видео ФБК* в номере блогера находится несколько бутылок с водой, администратор сказала, что не знает этого. На вопрос, значит ли это, что их кто-то туда принес, администратор ответила: "Наверное".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.
Гостиница Xander Hotel в Томске, где жил Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
03:06
В томском отеле рассказали, как сотрудники ФБК* попали в номер Навального
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.
* Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковШвецияМоскваТомскБерлин (город)Происшествия
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