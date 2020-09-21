https://ria.ru/20200921/oppozitsiya-1577572037.html

Депутат ответил на заявление Латушко о готовности выступить в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил РИА Новости, что комитету не о чем разговаривать с членом президиума координационного... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T19:43

2020-09-21T19:43

2020-09-21T19:49

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

госдума рф

белоруссия

виктор водолацкий

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.</strong> Первый зампред комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по делам СНГ <a href="https://ria.ru/tag_ViktorVodolackijj" target="_blank">Виктор Водолацкий</a> заявил РИА Новости, что комитету не о чем разговаривать с членом президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павлом Латушко</a>.Ранее Латушко заявил, что после выступления в Европарламенте готов выступить и на заседании в российской Госдуме, чтобы представитель позицию КС, и обратился к депутатам Госдумы с соответствующим предложением в видеообращении, которое было размещено в понедельник в его <a href="https://t.me/latushka" target="_blank">Telegram</a>-канале.Ранее в понедельник Латушко выступил по видеосвязи на заседании комитета ЕП по иностранным делам.Парламентарий отметил, когда координационный совет говорит о том, что ситуация в Белоруссии - это их внутреннее дело, а сам во главе со Светланой Тихановской просит ввести против своего народа экономические санкции, из-за которых каждый белорус может потерять рабочее место, заработную плату, достаток в семье, "то это уже не оппозиция, это враги Белоруссии, а с врагами Белоруссии нам не о чем разговаривать", - заключил Водолацкий.Ранее представители оппозиции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента республики, создали координационный совет по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени пять из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200920/oppozitsiya-1577512731.html

Виктор Терещенков Очередной бред от российского депутата. 137

Александр И Вообще-то отвечать насекомым - не дело Госдумы :) 120

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, виктор водолацкий, в мире