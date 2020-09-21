https://ria.ru/20200921/oppozitsiya-1577568854.html

Белорусский оппозиционер Латушко заявил о готовности выступить в Госдуме

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что после выступления в Европарламенте готов посетить и заседание... РИА Новости, 21.09.2020

2020-09-21T18:37

2020-09-21T18:37

2020-09-21T18:37

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

госдума рф

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил, что после выступления в Европарламенте готов посетить и заседание российской <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a>, чтобы представить позицию совета.В понедельник Латушко выступил по видеосвязи на заседании комитета ЕП по иностранным делам.Политик отметил, что в Европарламенте для него было "принципиально важным донести позицию из первых источников о том, что реально сегодня происходит" в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>. По словам Латушко, он и другие члены КС отдают себе "абсолютный отчет" в том, что разрешение внутриполитического кризиса в республике зависит, прежде всего, от белорусского общества."Эти решения находятся в наших руках. Но мы также отдаем себе отчет, что без наших партнеров, коими являются Европейский Союз и Российская Федерация, достаточно сложно урегулировать внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в Беларуси сегодня. Но наше отношение, и это было подчеркнуто в рамках выступления в Европейском Союзе, исходит из следующего: мы не заинтересованы дружить с Европейским Союзом против России, так же, как мы не заинтересованы углублять наши отношения с РФ против ЕС", - заявил Латушко.По его словам, стратегия отношений Белоруссии с Россией определена, и "стратегия на развитие отношений с Европейским союзом справедлива".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200921/lukashenko-1577550742.html

https://ria.ru/20200921/tikhanovskaya-1577554597.html

Mar Nightmare Умный какой - позволить какому-то оппозиционеру выступать в Думе, это равносильно признанию этой самой оппозиции. Пусть и дальше высупает в европарламенте - там любят таких прогнутых. 30

morpheus.storer Готов он... а готовы принимать всех подряд в думе??? 21

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, россия, александр лукашенко, госдума рф, белоруссия, в мире