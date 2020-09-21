Белорусский оппозиционер Латушко заявил о готовности выступить в Госдуме
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПавел Латушко у здания Следственного комитета Белоруссии
МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что после выступления в Европарламенте готов посетить и заседание российской Госдумы, чтобы представить позицию совета.
В понедельник Латушко выступил по видеосвязи на заседании комитета ЕП по иностранным делам.
"Выступать в Европарламенте сегодня - это была уникальная возможность. Но я хотел бы обратиться с предложением к депутатам российской Государственной Думы: я готов также выступить и на заседании комитета по иностранным делам Государственной Думы России для того, чтобы представить позицию координационного совета", - заявил Латушко в своем видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.
Политик отметил, что в Европарламенте для него было "принципиально важным донести позицию из первых источников о том, что реально сегодня происходит" в Белоруссии. По словам Латушко, он и другие члены КС отдают себе "абсолютный отчет" в том, что разрешение внутриполитического кризиса в республике зависит, прежде всего, от белорусского общества.
"Эти решения находятся в наших руках. Но мы также отдаем себе отчет, что без наших партнеров, коими являются Европейский Союз и Российская Федерация, достаточно сложно урегулировать внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в Беларуси сегодня. Но наше отношение, и это было подчеркнуто в рамках выступления в Европейском Союзе, исходит из следующего: мы не заинтересованы дружить с Европейским Союзом против России, так же, как мы не заинтересованы углублять наши отношения с РФ против ЕС", - заявил Латушко.
По его словам, стратегия отношений Белоруссии с Россией определена, и "стратегия на развитие отношений с Европейским союзом справедлива".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали КС по транзиту власти. Они считают избранным лидером Светлану Тихановскую, требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Тихановская, по инициативе которой создан КС, после выборов выехала в Литву в целях безопасности. Латушко выехал в Польшу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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